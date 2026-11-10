Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella y Juan José Marthans León son los nombres de los nuevos miembro del Banco Central de Reserva. Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, tomó juramento de los 3 integrantes en una ceremonia realizada el Palacio de Justicia. El presidente, los directores y el gerente general deben prestar juramento ante la Corte Suprema, según el artículo 14 de la Ley Orgánica del BCRP.

De acuerdo con la Resolución Legislativa del Senado N° 002-2026-2027-S, juramentan Oswaldo Molina Campodónico, José Stok Capella y Juan José Marthans León, quienes también procedieron a la firma del libro de actas. https://t.co/MYyw9ugpmj — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 9, 2026

Molina, Stok y Marthans se integran al directorio mediante la Resolución Legislativa del Senado N.º 002-2026-2027-S. Se integran al equipo de Julio Velarde (presidente del BCR) en la institución monetaria. Además, de Velarde el directorio cuenta con la participación de Inés Choy Chong, en la vicepresidencia, Luis Palomino Bonilla y Gustavo Yamada Fukusaki quienes fueron elegidos por el poder Ejecutivo.

El presidente del BCR estará encargado de la entidad hasta el periodo 2026-2031.