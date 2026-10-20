La expansión de las billeteras digitales impulsa la mejora de la inclusión financiera en Perú, según la sexta edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF) 2026 que elaboró el Banco de Ideas de Credicorp.

Según el estudio, el 69% de peruanos tiene una billetera móvil, una de las cifras más altas entre los ocho países evaluados para el IIF.

Precisa que Perú es uno de los países que más usa la billetera móvil para pagos cotidianos. “Por ejemplo, el 41% las utiliza para realizar pagos de alimentos y el 39% para productos del hogar o uso personal. Además, el 51% de los usuarios realiza pagos diariamente, la segunda proporción más alta entre los países evaluados”, precisó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

Los países evaluados para la sexta edición del IIF fueron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú.

Gran nivel

Según el citado IIF el Perú logró un avance significativo en inclusión financiera en los últimos cinco años porque el 29% de peruanos está en el nivel Alcanzado de inclusión financiera más alto frente al 15% del 2021.

Es así, que Perú alcanzó 47.7 puntos en eI IIF 2026, frente a los 37.9 de el 2021, sumando una mejora de 9.8% en los últimos cinco años. Además, destaca por la consistencia de este progreso porque es el tercero que más ha avanzado durante este período.

El nivel Alcanzado agrupa a personas que tienen diversos productos y servicios financieros, y los utilizan de forma intensiva en distintas transacciones. “Además, ahorran y reciben ingresos a través del sistema financiero formal y valoran positivamente a las entidades que lo conforman. Todo ello refleja una relación más activa y cercana con el sistema financiero en su vida diaria”, dijo Ferrari.

Indica que la digitalización sigue ampliando el acceso y uso del sistema financiero y favorece una relación cada vez más profunda.