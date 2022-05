¿Cómo es el día a día del hombre más rico del mundo? ¿La rutina de Elon Musk es muy distinta a la de cualquier mortal? En diversas entrevistas, así como en Twitter y Reddit, el magnate estadounidense ha hablado sobre su rutina y se ha mostrado como un hombre austero, aunque se movilice en un avión privado. Conoce qué hace.

MÁS INFORMACIÓN: Musk dice que no comprará Twitter sin garantías sobre las cuentas falsas

La revista Forbes proclamó, el pasado marzo, que el magnate estadounidense Elon Musk es el hombre más rico del mundo en 2022 con una fortuna de US$219 mil millones. La mayor parte de su riqueza proviene de Tesla, donde tiene el 21% de participación, pero ¿Tiene una vida de rico?

El magnate sudafricano, nacionalizado estadounidense, en una entrevista con el organizador en jefe de las conferencias educativas TED, Chris Anderson, sorprendió al decir que no tiene casa propia y no vive de manera lujosa. Explicó que cuando viaja, a veces, duerme en la casa de sus amigos, así sea en el sofá porque no le gustan los hoteles. También duerme en Tesla. Grimes, la pareja de Musk, sorprendió al decir a Vanity Fair, que a veces vivía en el umbral de la pobreza y reveló que el magnate se negaba a cambiar el viejo colchón con hueco que tenían en una pequeña casa rentada por SpaceX.

Elon no tiene un yate ni se va de vacaciones, aunque es famoso por tener un jet personal, que asegura que lo tiene porque le permite optimizar tiempo para poder trabajar. Es un adicto al trabajo.

¿CÓMO ES UN DÍA EN LA VIDA DE ELON MUSK?

Elon Musk es un hombre que no para, es muy productivo y se enfoca en aprovechar su día al máximo porque más allá de estar enfocado en su fortuna, quiere trascender. Musk ha revelado en Reddit que duerme seis horas por noche. Se acuesta a la 1 de la madrugada y se levanta a las 7 de la mañana. Conoce su rutina.

Mañana

Se despierta a las 7 de la mañana. Los primero que hace en el día es atender lo más urgente de cualquiera de sus empresas con correos electrónicos catalogados como “críticos”. Esto le toma media hora.

Su desayuno es una taza de café, en la que no tarda más de cinco minutos. Está demasiado ocupado para tomarse el tiempo de comer algo más.

Cuando está en “casa”, saluda a sus hijos y los despide para irse a la escuela.

Luego toma un baño rápido y se va al trabajo conduciendo su propio auto. Muchas veces sin chofer ni seguridad, de acuerdo con una entrevista con Glassdoor.

Ya en el trabajo, organiza el resto de su día. Su agenda la ocupan reuniones, visitas a áreas específicas de sus empresas y fábricas, viajes al extranjero, juntas con inversionistas o cualquiera de otras actividades relacionadas con el trabajo. Cada reunión dura máximo 5 minutos.

Al magnate Elon Musk le gusta despedirse de sus hijos en la mañana, antes de que se vayan a la escuela (Foto: AFP)

Tarde

A la hora de almuerzo también le dedica cinco minutos. Le encanta la cocina francesa (sopa de cebolla, caracoles caracoles) y los platos a la parrilla.

Continúan las reuniones y visitas a empresas y fábricas.

Elon Musk tiene reuniones cortas de 5 minutos (Foto: Getty)

Noche

Llega a casa a cenar, donde comparte en familia y come de manera abundante.

Trata de irse a la cama con todos los pendientes solucionados, justo para dormir seis horas.

¿A QUÉ LE DEDICA MÁS TIEMPO ELON MUSK?

El multimillonario Elon Musk reveló que la mayor parte de su vía ocupa su tiempo en el área de ingeniería, diseño y desarrollo de sus empresas y no se preocupa por invertir tiempo en la comercialización o asuntos de ventas. “En realidad casi todo mi tiempo, como el 80%, lo paso en ingeniería y diseño desarrollando productos de próxima generación”, dijo en una entrevista con Sam Altman, presidente de Y Combinator.

Martes, miércoles y jueves Elon está atendiendo temas sobre Tesla, su empresa más importante; mientras que el resto de los días los dedica a sus proyectos de SpaceX y en las colaboraciones que tiene con la organización OpenAI, especializada en investigar y desarrollar inteligencia artificial. Ahora también debe dedicarle tiempo a Twitter.

¿CUÁNTAS HORAS DEDICA ELON MUSK AL TRABAJO?

En la entrevista con Glassdoor, Elon dijo que programar cada minuto u hora del día es importante para mejorar la productividad a corto y largo plazo. A la semana, Musk trabaja entre 85 y 100 horas, es decir entre 12 y 14 horas.

¿QUÉ HACE ELON MUSK EN SUS TIEMPOS LIBRES?

Elon Musk pasa los fines de semana con todos sus hijos, aunque no deja de trabajar o de estar al pendiente de sus empresas. También le gusta pasar tiempo con su madre, Maye Musk y con sus hermanos Tosca y Kimbal Musk. Pero, ¿cuáles son los hobbies del magnate? Estos son: