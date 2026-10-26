Los mayores productos de la exportación aérea (volumen) son los arándanos, los espárragos y los mangos, que más o menos representan el 80% del mercado respectivo, señaló Gisela Quijandría, subgerente de Calidad de Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. (SAASA).

“Luego hay otros productos que también están creciendo, como las pitahayas, los maracuyás. También ahora las granadillas, el jengibre, cúrcuma, que salen en menor volumen. Perú está creciendo, no solamente en cantidad de áreas sembradas, sino también en diversidad de productos”, precisó.

Explicó que la demanda por los productos agrícolas que se cultivan en Perú tiene una tendencia hacia arriba porque después del COVID se apuesta por una mejor alimentación, la gente quiere consumir productos frescos.

“Justamente las nuevas generaciones están consumiendo muchas más frutas. Los chicos millennials quieren comer snacks y en este caso necesitan arándanos, que son mucho más fáciles de llevar de la mano a la boca. También los aguaymantos, fresas. Se está dando nueva tendencia del mundo y Perú los produce”, comentó.

Quijandría refirió que los productos de mayor demanda, como el mango y arándanos, van a los mercados de Europa y Asia. “En el caso de los arándanos, además de Asia, están los países de Medio Oriente”, indicó.

Precisó que los Estados Unidos es un mercado bastante fuerte para los productos peruanos, mientras que en caso de espárragos, es Europa, así como Norteamérica.

COMPETENCIA

Respecto del mercado de exportación e importación aérea, la especialista indicó que SAASA es un almacén de servicios aeroportuarios que atiende a las aerolíneas (carga de importación y exportación). Compite con Talma y Frío Aéreo.

“Nosotros nos encargamos de recibir la carga que va en los aviones o que llega en los aviones. Es importante este tema de la competencia, que los servicios se personalicen y se mejoren. Las tarifas son competitivas”, manifestó.

En ese sentido, señaló que el comercio exterior peruano registra una alta competencia y profesionalización.