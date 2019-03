Luis Villanueva: "Se puede rentabilizar un e-commerce con bajo costo"

Síguenos en Facebook

Hoy y mañana se realiza en Lima el SEODay Perú 2019, evento de estrategias de marketing digital y técnicas para posicionar contenido en los buscadores como Google y redes sociales. El español Luis Villanueva es uno de los expositores que habló con diario Correo.

¿Qué herramientas de marketing digital podría usar un pequeño empresario para rentabilizar?

En temas de marketing digital nos centramos en lo primero que hace un usuario, desde que enciende un ordenador (PC), es decir, revisar su correo. Hay herramientas como Mailchimp, Aweber, Active Campaing e Infusionsoft para el e-mail marketing (enviar ofertas y promociones de tu negocio por e-mail).

¿Es suficiente contar con una página web y redes sociales para una estrategia de venta?

Es muy complicado, hay que trazar una estrategia y saber en qué vamos a invertir. Muchas veces no se quiere hablar de dinero, pero sí se debe invertir un monto en campañas y en ejecución de la estrategia SEO. Sí se puede rentabilizar un e-commerce con bajo costo

¿Cuánto es la inversión mínima o promedio para una tienda en línea?

La inversión mínima en SEO es unos 600 euros ($680). El objetivo es ejecutar el trabajo que genere rentabilidad con el menor costo posible. Esto se puede conseguir con SEO y otras con campañas publicitarias.

¿Qué porcentaje de información escrita (texto) sobre sus productos debe tener una tienda online?

Las empresas se preocupan mucho en listar productos. Lo primero que se debe tomar en cuenta es la intención de búsqueda para la página web. No es necesario mucho texto, un porcentaje exacto no existe, basta con cubrir la información que buscan los usuarios.

Con tantos productos posicionados en Google y redes sociales, ¿se debe invertir en un e-commerce?

Aquí entramos a una parte estratégica, táctica y de escalabilidad. Se debe analizar todo el universo de posibilidades en la web y no competir por búsquedas “top tail” de las marcas posicionadas, sino ir por los temas que han dejado de lado las empresas e ir sumando el posicionamiento para luego competir contra los grandes.

¿Hay rubros que funcionan mejor para venta online?

En búsquedas transaccionales (búsquedas con intención de compra) siempre es complicado, pero hay rentabilidad. Además, en los nichos como portales de clasificados, portales de escorts, apuestas, moda, electrónica y esoterismo se trabaja más en SEO y detrás hay mucho dinero.

¿Con cuánto tiempo de anticipación se trabaja una estrategia para vender por temporada?

No se puede afrontar estrategias sin saber a qué tipo de proyecto nos estamos enfrentando. No es lo mismo trazar una estrategia para marca conocida que no tiene presencia digital o una marca ya consolidada.

¿Pesan más en un e-commerce las imágenes o videos de un producto?

Lo que pesa más son las imágenes y videos. Sí es cierto que la cantidad de videos en e-commerce es mínima, pero finalmente todo ayuda. Lo esencial es que sea útil para el usuario. La suma de la información con calidad ayuda a fidelizar clientes.

¿Con qué herramientas se puede explorar las necesidades de los usuarios y consumidores?

Tenemos las herramientas como Semrush, Sistrix y Ahrefs. Lo más importante es saber a qué agencia o profesional acudo para que monte la web. Por su parte, una agencia debe estudiar al usuario, preguntar a su cliente sobre sus productos más rentables, en qué temporada vende más, cuáles son los objetivos de negocio y a qué empresa le gustaría parecerse. Si uno quiere tener éxito en el marketing digital, debe contar desde el minuto cero con SEO.

¿En qué porcentaje puede afectar a las web la actualización del algoritmo de Google?

La actualización de Google no es como antes, hay que tener una mentalidad diferente. Antes se hacía una investigación, ahora las actualizaciones son a cada momento y la afectación dependerá del trabajo que estás haciendo. Con buena estrategia, táctica y escalabilidad no deberías preocuparte.

Perfil

Luis Villanueva. Consultor y expositor SEO. Es socio director SEO de Webpositer; fundó Wontalia, plataforma virtual del curso de SEO y marketing online, que forma a cientos de personas.