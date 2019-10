​Macroconsult: Tipo de cambio recuperó su nivel en tres días tras disolución del Congreso

Síguenos en Facebook

Después de la disolución del Congreso de la República, el 30 de setiembre, se esperaba una fuerte variación en el tipo de cambio que finalmente no se produjo. Según Elmer Cuba, socio de Macroconsult y director del Banco Central de Reserva (BCRP), debido a la estabilidad de la macroeconomía peruana, la crisis política solo afectó la cotización del dólar respecto del sol por tres días. A partir del 30 de setiembre se produjo un alza menor que volvió a sus niveles previos para el 3 de octubre.

"Ha sido una semana cualquiera, algo que en otros países de la región hubiera sido muy fuerte. Lo que estamos esperando en Macroconsult es una estabilidad (porque) los fundamentos del tipo de cambio en Perú te llevan a una suave baja, de aquí hacia fines de año y el próximo", indicó en la presentación del Toolkit para 2020 de la Sociedad Peruana de Marketing.

El último lunes de setiembre, la divisa cerró en S/ 3.370 en el mercado local, luego subió a S/3.390 al día siguiente y bajó apenas a S/3.389 el miércoles, debido al efecto de la incertidumbre y finalmente el jueves bajó a S/3.375 al cierre de la sesión cambiaria, volviendo a niveles previos a la convulsión política.

Cuba consideró que durante el 2020, a pesar de las elecciones parlamentarias, se tendrá un tipo de cambio estable. "Eso no quiere decir que (el dólar) no pueda subir un fin de semana por cualquier evento como un tuit de (Donald) Trump, pero no son tendencias, son volatilidades", comentó. Tanto para 2019 como para 2020, Macroconsult prevé un tipo de cambio alrededor de S/ 3.35.