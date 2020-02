La industria textil es muy competitiva y China es el principal exportador del mundo, pues no hay país que no vista sus prendas y Venezuela no fue la excepción. Pese a ello, Grupo Telares Maracay es la única empresa vigente en ese país.

Su director, Marco Esteban Zarikian, señaló a Correo, en un alto durante su participación en la feria Colombiatex 2020, que se realizó en Medellín, que logró mantener su fábrica de denim porque cumple al pie de la letra el lema de “calidad y sostenibilidad”.

¿Por qué cree que es importante utilizar productos sostenibles?

Me parece que la idea es muy buena y todos deberíamos ir en esa dirección porque tenemos una responsabilidad con el medio ambiente. Creo que la tecnología ecológica no tiene que ser una imposición, tiene muchas ventajas.

¿En la edición del Colombiatex 2020 se ha visto la poca participación de Venezuela?

Sí, como grupo textil solo estamos nosotros; somos la única empresa textilera que hay actualmente en Venezuela.

¿Y cómo han logrado mantenerse?

Cuando vino el proceso de apertura a las importaciones en los años 90, tuvimos la visión de competir con calidad porque no íbamos a poder contra los textiles de Asia. Entonces, decidimos asociarnos a una empresa estadounidense para que nos facilite tecnología y nos asesoraran en la producción de denim. Gracias a esto, logramos tener la misma calidad que el de EE.UU., mientras que las demás empresas, que solo realizaban una producción masiva, fueron absorbidas por la importación barata de Asia.

¿A qué define calidad?

Calidad implica dos cosas: tener un producto constante e innovador. Tú tienes que hacer cosas que no pueda realizar tu competidor, darle valor agregado porque al final una tela es un “commodity”, o sea, cualquiera puede hacer una tela, pero el problema es hacer una tela de calidad. La belleza está en los detalles.

¿El tema político en Venezuela ha influido en el sector textil?

Por supuesto, pero recordemos que el fin de la industria textil en Venezuela fue en los años 90, no es reciente. Viene desde antes que entrara Hugo Chávez y fue por la globalización; ingresaron productos que venían de otros países, sin pagar aranceles o con aranceles muy bajos. Eso afectó a varios países en Latinoamérica. En Venezuela quitaron todos los impuestos y empezó a entrar toda la mercancía barata de Asia, lo cual quebró el 90% del aparato textil.

¿El gobierno de su país otorga alguna facilidad al empresario de su sector?

No, el gobierno sencillamente no se mete, ellos nos dejan trabajar. Han eliminado mucho los controles que había con respecto a la moneda (al tipo de cambio) en Venezuela y eso ha facilitado mucho las cosas. La actitud ahora del Gobierno es dejar producir porque Venezuela lo necesita porque ya no tenemos producción de petróleo. Tenemos petróleo, pero la producción se ha venido abajo, así que hay que buscar otras fuentes de ingreso y los ingresos están en el trabajo, en producir.

¿Cómo se ven en cinco años?

Yo veo el futuro bastante bueno para Venezuela. Creo que Venezuela está pasando por un proceso político de profundos cambios y de una pelea interna que hay entre los políticos. Pero lo que realmente se impone es el afán de la gente de querer progresar, la gente quiere producir, quiere vivir bien. La gente está fastidiada del problema político, realmente lo que quieren es volver a hacer su vida y nosotros lo que queremos es producir; producir genera riqueza y empleo, que es lo que sabemos hacer.

Perfil

Marco Esteban Zarikian, director del Grupo Telares Maracay

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana (EEUU). Director del Grupo Hotelero Eurobuilding.