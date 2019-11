María Isabel León: "No estoy dispuesta a tragarme más sapos"

Directa. La máxima exponente de la Confiep, María Isabel León, le pidió dar un paso al costado a Dionisio Romero Paoletti, presidente de unos de los grupos empresariales más connotados del país (Credicorp), por haber aportado una millonaria suma a la campaña política de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En su presentación ante el auditorio de CADE 2019, que se realiza en Paracas, señaló textualmente que "tengo 3 millones 650 mil razones para pedirles que den un paso al costado", en clara alusión a Romero Paoletti, quien declaró ante la Fiscalía haber aportado, en efectivo, $3 millones 650 mil en la campaña de Fujimori, en el 2011.

Credicorp es el holding que agrupa a las empresas financieras en las que la familia Romero tiene destacada participación de acciones, como el BCP, Pacífico Seguros, Prima AFP, entre otras.

En su exposición sobre el tema "Combatiendo la corrupción desde el sector empresarial", León señaló que tuvo que botar su presentación al tacho (de basura), dada la coyuntura (en la que se ha conocido de casos en los que más empresarios han admitido haber entregado dinero), porque no puede hablar de ética y transparencia con lo que ha pasado en los últimos días.

“Tengo que empezar con una disculpa. No me siento con la fortaleza y capaz de venir acá a hablarles de la lucha contra la corrupción, pero estoy aquí. A pesar de no haber tenido culpa, la asumo", afirmó.

Corrupción nunca más

En medio de los aplausos de los asistentes, que retumbaban el auditorio donde se desarrolla el foro empresarial más importante del país, la representante del máximo gremio empresarial del país, María Isabel León, dijo: "No estoy dispuesta a comerme más sapos y seguir haciendo lo mismo de siempre. ¡Corrupción nunca más, caiga quien caiga!".

En un gesto por buscar la reconciliación con el país, León señaló que "vengo de la pequeña empresa. Como presidenta de Confiep, quiero liderar los cambios (en este gremio empresarial) y lo que queremos hacer es integrar a los empresarios. Por primera vez, en Confiep, hemos sentado en su directorio a la micro y pequeña empresa", precisó

A renglón seguido, dijo que su mensaje es que "todos los empresarios debemos estar juntos para tratar de salir adelante; estos cambios que queremos generar necesitan tener un comportamiento diferente; que hagamos de esta crisis una oportunidad y una reflexión", agregó.

León finalizó al anunciar que el gremio empresarial modificará el Código de Ética de la institución y pidió la separación temporal de las empresas vinculadas en aportes irregulares a campañas políticas.

"Cuando uno sabe que algún amigo tiene alguna presunción de que ha cometido un delito, no lo lleva a su casa. Quizás sea un momento para pensar cómo separamos temporalmente a aquellas empresas vinculadas con actos de corrupción", expresó ante empresarios y funcionarios.

Voces

La participación de la presidenta de la Confiep motivó que muchos asistentes al foro empresarial se pronuncien, alineándose por el lado de la lucha contra la corrupción.

Uno de ellos fue el presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), Juan José Calle, quien manifestó su acuerdo por la posición tomada por María Isabel León. "Estoy de acuerdo que hay que erradicar la corrupción en todos lados, no solo por el lado empresarial, sino a todo nivel, para que el país tenga más oportunidades", señaló a Correo.

En tanto, el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda, dijo que es importante que todos, sin excepción, se hagan una autocrítica, un autoanálisis respecto de lo que representa la corrupción, que es un flagelo mundial.

"El sector privado y el sector público tienen que hacerse una autocrítica. Por el lado del sector privado, es muy importante que esta autocrítica se haga a nivel de empresas, a nivel de empresarios, a nivel de accionistas, por el bien del desarrollo del país", indicó.

Sin embargo, también hubo quienes evitaron pronunciarse sobre lo manifestado por la presidenta de Confiep y pidieron discreción.