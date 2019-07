María Nieto: "La basura nos generó una idea de negocio”

Síguenos en Facebook

La acumulación de la basura en su barrio 1° de Mayo, en San Juan de Lurigancho, hizo que María Nieto inicie un emprendimiento para evitar la contaminación. Fue así como nació La Lombriz Feliz, un centro ecológico donde procesan residuos sólidos orgánicos para producir fertilizantes como el compost. En diálogo con Correo, su fundadora dijo que fue difícil empezar porque se puso en riesgo la salud de las personas, luego se constituyó una empresa y fue recién en el 2000 que se convirtió en una organización civil sin fines de lucro que promueve la cultura ambiental.

¿Cómo se inició La Lombriz Feliz?

En 1991. Había mucha basura en mi zona, 1° de Mayo, en San Juan de Lurigancho. No llegaba el camión a recoger la basura; recién se poblaba el lugar, cerca a Huarochirí, por la comunidad campesina de Jicamarca. La epidemia del cólera preocupaba por la basura. Los dirigentes buscamos a unos misioneros alemanes de la zona. Ellos nos dieron la idea de criar lombrices.

¿Lombrices?

Sí, las lombrices se alimentan de desechos orgánicos. Los misioneros propusieron comprar lombrices y pagaron para que un grupo de voluntarios se capacite. Ellos luego capacitaron al resto de vecinos para clasificar sus residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos. Más de la mitad de los residuos que producen las familias son orgánicos y tratándolos se redujo a la mitad el problema.

¿Empezaron como asociación?

Sí, luego se formó una empresa que con el tiempo se convirtió en una organización civil sin fines de lucro que tiene áreas de trabajo, como la de Economía. Es como una microempresa. La Lombriz Feliz, que tiene miembros inscritos, también tiene voluntarios.

"Más de la mitad de los residuos que producen las familias es orgánico, y tratándolos se reduce a la mitad el problema de la basura”

¿Recogen los desechos orgánicos?

Hasta el 2012 recogíamos de las casas. Pero ya no; la municipalidad lo hace. Pero la gente aprendió a clasificar y nos llevan sus residuos.

¿Esa práctica se multiplica en el distrito?

Sí, empezamos en 1° de Mayo y ahora lo hacemos en Mariátegui, Casa Blanca. Algunos colegios trabajan con sus alumnos para clasificar los desechos: seleccionan en orgánicos, no orgánicos y no útiles. Con los orgánicos producimos compost, humus, para vender, y con los no orgánicos hacemos materiales, artesanías, canastitas de papel periódico.

¿La gente clasifica sus desechos?

Hasta el 2012, la gente clasificaba en tres bolsas y entregaba los tres tipos de residuos; no se les cobraba por el servicio de recojo de basura a cambio de entregarlos bien clasificados, de lo contrario no se les recibía.

¿Se replica en otros distritos?

Estamos trabajando un proyecto que se llama Movilización Comunitaria en Defensa de los Derechos Ambientales, para replicar nuestra experiencia en el país. Con las 10 toneladas mensuales de residuos orgánicos que recogemos cada mes en nuestra zona, se producen de 5 a 5.5 toneladas y media de compost, y como sirve de alimento para las lombrices, también obtenemos 3 toneladas de humus. Se vende a parques, jardines y se usa para la agricultura urbana.

¿Agricultura urbana?

Es el cultivo en la casa, en pequeños espacios, macetas, botellas, una pared. Hay muchas hortalizas que se pueden cultivar en casa, lo importante es tener el suelo adecuado. Se logra con residuos orgánicos.

¿Tienen capacidad para vender a grandes empresas agrícolas?

Claro, es lo que se busca. La Lombriz Feliz recibió el Certificado Agroecológico Urbano Agricultura. Es un sello que acredita que producimos los fertilizantes con insumos naturales, lo que nos permite atender a los agricultores de todos los tamaños; el sello certifica nuestra calidad. El sello se nos entregó en septiembre del 2018.

¿Facilitan bolsas a vecinos de otros distritos?

No facilitamos bolsas. Uno, porque contaminan. Recopilamos en tachos, que nuestros trabajadores llevan a los comerciantes. Es como recoger a la antigua, con tachos. Desde que iniciamos, dijimos a la gente que nosotros no daríamos bolsas porque es un gasto. Mucha gente va todos los días al mercado y compra bolsas para llevar sus cosas, que luego botan. Los basurales están llenos de bolsas de plástico. Mucha gente dice que es pobre, pero bota bolsas todos los días, bota dinero.

Perfil

María Nieto Jáuregui

Gerente, administradora y fundadora del centro ecológico La Lombriz Feliz. Forma parte del grupo de agricultores de la plataforma “Agricultura en Lima”.

Datos

En 1991 empezó la idea del negocio en base a la basura.

3.3 millones de toneladas de basura produce Lima al año.