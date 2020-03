El cambio climático hace que muchas empresas reorienten sus procesos para cuidar el planeta. En diálogo con Correo, Massimiliano Calamea, gerente de Sostenibilidad de Enel Perú, dijo que esta empresa no solo busca masificar sus resultados financieros, sino también reducir la emisión de gases con efecto invernadero, además de generar valor en favor de la sociedad.

¿Desde cuándo está Enel en el Perú?

En Perú operamos en distribución y generación eléctrica desde hace 15 años. Estamos en 25 países, en cuatro continentes, atendiendo a 72 millones de clientes. En Perú estamos en la parte norte de Lima, tenemos 1 millón 400 mil clientes. También hacemos distribución en Santiago en Chile, Bogotá, Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires. También en España, Italia, Rumanía.

¿Dónde enfocan sus esfuerzos de sostenibilidad?

En el cambio climático. La empresa no solo busca masificar su resultado financiero, también desea tener un impacto positivo en la sociedad. Somos una empresa de generación que trabaja en bajar su huella de carbono (indicador ambiental que mide la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero) a neutro al 2050. Tenemos objetivos alcanzados en el 2018; tenemos objetivos al 2020 y al 2030. Este año queremos reducir nuestra huella de carbono a 125 gramos de dióxido de carbono por cada kilovatio. En los últimos 10 años hemos desarrollado plantas renovables, incluyendo a Perú. En el mundo hay un tema que es un desafío: la lucha contra el cambio climático, que nos empieza a impactar cada día.

Cuidar el planeta es una gran responsabilidad...

No solo son actividades de relacionamiento con las comunidades locales, sino que los objetivos de la industria también deben beneficiar a la sociedad. Por el cambio climático, Enel acentuó su inversión en energías renovables. Hace 15 años había dudas sobre su eficiencia económica, hoy son muy competitivas, incluyendo a Perú.

¿La empresa tiene proyectos de sostenibilidad?

Manejamos unos 80 proyectos de sostenibilidad que benefician a más de 100 mil personas, en cinco regiones del país. Destaca el Voluntariado corporativo “Lideramos con el ejemplo”, que permite a los trabajadores contribuir con iniciativas de voluntariado durante un día de su jornada laboral. Se ha formado alianzas con socios institucionales y organizacionales sin fines de lucro, como Asociación Aire, Fundación Pachacútec, Aldeas Infantiles y Sembrando Cultura. En la primera edición participaron más de 100 trabajadores, quienes cooperaron, entre otras actividades, en la cosecha de frijoles. Para el 2020 se espera duplicar el número de participantes y del programa.

¿Cómo colaboran con el IST Pachacútec?

Patrocinamos la carrera de Electrotecnia Industrial. El instituto Pachacútec es el que me gusta mucho porque se alinea con parte importante de nuestra filosofía. Es decir, crear valor en las dos partes, crear valor en las empresas y crear valor en la sociedad. Es un buen ejemplo de creación de valores; es una carrera que no existía para jóvenes de escasos recursos; les permite tener un trabajo decente y una educación de calidad y, al mismo tiempo, crea valor para la empresa por que el 90% de los egresados de los últimos 10 años, trabajan en Enel o en nuestra cadena de valores.

¿Las empresas peruanas son responsables con el medio ambiente?

En mi opinión, no todas las empresas aplican la metodología más apropiada, relacionada con la sostenibilidad; no es más que ser buenos, es lo que pide el contexto en el cual trabajamos, si una empresa no es sostenible en este momento, va a desaparecer en 5 o 10 años. Es una palanca fundamental de la estrategia industrial porque te lo piden los mercados. Ser sostenible significa tener una visión a largo plazo, que es lo que buscan los inversionistas internacionales y al mismo tiempo te lo pide la sociedad.

Perfil

Massimiliano Calamea

Gerente de Sostenibilidad de Enel Perú. Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Génova, Italia. En esta misma institución llevó una maestría. Además, tiene un curso de especialización con la IESE Business School y en la Florence School of Regulation.