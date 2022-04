El ministro de Economía, Óscar Graham, remitió este lunes, las observaciones a la Autógrafa de Ley que exonera del impuesto general a las ventas (IGV) los alimentos de la canasta básica familiar, tras no acudir al Parlamento para discutir el tema.

El documento señala que si bien el Poder Ejecutivo está de acuerdo en adoptar una medida que libere del pago de IGV a los principales alimentos de la canasta básica por la coyuntura que pasa el país, esta medida debe estar enfocada principalmente en quienes de verdad necesitan de esta norma.

“Esta medida debe recaer únicamente en aquellos bienes que hayan subido de precio y que sean de mayor incidencia sobre el gasto de las familias más vulnerables. Sin embargo, la Autógrafa no solo incorpora alimentos que no son parte de la canasta básica, sino también que incluye alimentos que no forman parte del consumo de los hogares más vulnerables”, señala el informe presentado.

Entre la lista de aves que estaban contemplados para la exoneración del IGV, el MEF señala que hay animales que no forman parte de la canasta básica familiar, ni tampoco son de consumo masivo por la población de escasos recursos, por lo cual no se deberían considerar. Por ejemplo, los pavos, gansos, pintadas, patos, entre otros.

En esa línea se menciona que la carne de res y de cerdo tampoco forma parte de los productos de mayor incidencia sobre el gasto de las familias más pobres; ni tampoco son de consumo masivo por éstos.

Por otro lado, recalca que debería considerarse el pan dentro de los productos aplicables a la exoneración, ya que este ha tenido un incremento constante en los últimos meses. Asimismo, quitar de la lista la harina de trigo.

“Por ello que toda exoneración del IGV requiere ser evaluada y monitoreada en periodos cortos de tiempo, más aun tratándose de una medida de tan alto costo fiscal. De allí que, esta medida sea una de las posibles medidas de intervención a considerar en el corto plazo por este ministerio”, menciona el documento.

Además, se hace hincapié en que vigencia de 8 meses contemplada en la Autógrafa no permite eliminar durante este plazo ningún bien de lista de los bienes aprobados, incluso si la evaluación detectase que la exoneración no logra alcanzar efecto sobre los precios finales y solo incrementaran los márgenes de ganancia de productores o importadores, o si es que las condiciones extraordinarias de incremento de precios ya no hicieran necesarias dichas exoneraciones, entre otros factores.

Reunión con el Congreso

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, informó que el ministro de Economía, Óscar Graham, no acudió hoy a la reunión en el Parlamento para discutir el tema, pero que remitió las observaciones a la autógrafa de ley que exonera el impuesto general a las ventas (IGV) a alimentos de la canasta básica familiar, las cuales serán vistas mañana en el Congreso.

En ese sentido, dijo que mañana se ha decidido hacer una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía, donde se llevará a cabo un análisis técnico de las observaciones, a fin de que no haya ningún error.

“Vamos a aprobarlo mañana, que vamos a tener pleno en todo el día”, manifestó.

