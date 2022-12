Se dice que el mercado de divisas nunca duerme y el principal protagonista sigue siendo el dólar. En el caso del mercado peruano se mueven alrededor de US$ 25,000 millones mensuales y este año muestra un crecimiento cercano al 13% en comparación con el 2021, según análisis de Rextie.

“Luego de un año de importantes acontecimientos (principalmente por los altos niveles de incertidumbre relacionados a la política), el mercado cambiario ha podido mostrar unas tasas de crecimiento de doble dígito nuevamente”, afirmó Mateu Batle Sastre, CEO & cofundador de Rextie.

¿Cuáles son las ciudades con mayor volumen de transacciones?

Además, el top tres de las ciudades con mayores transacciones de cambio online son Lima con 79%, Arequipa con 4% y La Libertad con 3%. Con respecto a distritos, en primer lugar se encuentra Santiago de Surco con 14%, seguido por Miraflores, La Molina y San Isidro con 7%.

Referente a los sectores que más cambian dólares se encuentran: venta al por mayor, venta al por menor, transporte de carga, inmobiliarias, mineras, construcción y agroexportadoras.

Sobre los dispositivos más utilizados para las operaciones de cambio de dólar, el 74% pertenecen a los teléfonos móviles y el 26% a las laptops o computadoras. En relación con el género, es bastante equitativo, 50% para cada uno.

¿Cuál es el ticket promedio de transacciones?

Cabe mencionar que el ticket promedio de las operaciones con empresas durante el presente año ha sido de US$ 12,600 por operación en comparación de los US$ 12,400 del 2021. En el caso de personas fue alrededor de US$ 1,150 frente a los US$ 1,400 del año pasado.

Sobre los canales digitales, Rextie resalta que hay una mayor participación. “La gente hoy, más que nunca, valora mucho realizar sus transacciones sin moverse de su casa u oficina, y de manera simple. Esta tendencia creemos se seguirá acentuando con el correr del tiempo”, sostuvo Mateu Batle Sastre.

“Debemos remarcar que partimos de un punto muy bajo, con solo 30% de la población interactuando con sus servicios financieros de manera digital, lo que también representa una enorme oportunidad de desarrollo para empresas como nosotros”, agregó.

