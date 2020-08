La consultora brasileña Economatica publicó el último viernes un estudio con las empresas de mayor valor en el mercado de Latinoamérica. La compañía argentina de comercio electrónico Mercado Libre destronó a Vale (Brasil) del primer lugar.

Las estimaciones de Economatica se basan en la capitalización bursátil. Mientras que Mercado Libre alcanzó los US$ 59.352 millones, Vale llegó a los US$ 57.186 millones, informó la consultora.

Este crecimiento se explica por el mayor uso de plataformas de comercio electrónico, como resultado de la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus. Como se sabe, Mercado Libre es un sitio de compra y venta de artículos por Internet.

Desde fines de febrero hasta inicios de mayo, la compañía de origen argentino registró un crecimiento de más de 100 % en órdenes de compra respecto al mismo periodo del año pasado en Chile, Colombia y México. Mientras que hubo un incremento del 52% en Argentina y de 39% en Brasil.

En cuanto a compradores de la plataforma, la cifra subió en un 45% alcanzando los cinco millones, la mitad de ellos llegó desde Brasil. Este país es el principal mercado de la compañía. Seguido por Argentina, pero con la amenaza que México asuma la segunda plaza, según explicó el jefe de operaciones de Mercado Libre, Stelleo Tolda, en entrevista con la agencia Efe.

La compañía Petrobras marcha en el tercer lugar del ranking publicado por Economatica de las empresas más valiosas de Latinoamérica. La petrolera estatal brasileña con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Madrid y Nueva York, tiene un valor de mercado de US$ 55.534 millones.

Por detrás se sitúan el banco Itaú, la mayor entidad financiera privada de Brasil (US$ 44.584 millones), la filial mexicana de la cadena minorista estadounidense Walmart (US$ 43.162 millones) y América Móvil, empresa del multimillonario mexicano Carlos Slim (US$ 41.809 millones).