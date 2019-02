Michael Reid: "América Latina ya no debe ser una región de dictaduras"

Síguenos en Facebook

Doce años atrás, Michael Reid, periodista británico y editor senior de la revista The Economist, publicó la primera versión de su libro El continente olvidado: La batalla por el alma de América Latina. La obra fue bien recibida, pero no llegó a recoger los efectos de la crisis financiera o los liderazgos de izquierda que aparecieron en la región, por lo que acaba de publicar una nueva edición: Una historia de la nueva América Latina. Tras varios años de vivir en el Perú y otros países de la región, el escritor considera que se vive un momento decisivo. “Si Maduro u Ortega llegan a quedarse en el poder, el costo será grande, sería un mensaje terrible”, indicó.

¿Por qué considera que América Latina es un continente olvidado?

Porque creo que no se le da la importancia debida a América Latina. Es la tercera gran región de democracias en el mundo, conjuntamente con Europa y América del Norte, y América Latina está precisamente intentando usar la democracia para lograr el desarrollo y superar las desigualdades y la pobreza. Eso es de importancia mundial.

En el libro, ¿ha podido abordar la influencia de China en la región a partir del proteccionismo de Estados Unidos con Donald Trump?

Obviamente, la presencia de China en América Latina es una de las grandes novedades de este siglo y va a seguir siendo importante en el comercio, la inversión y como prestamista. Haciendo un equilibrio, pienso que eso es positivo porque trae más comercio e inversión, pero hay dos dudas: China importa básicamente materias primas de América Latina y las manufactureras chinas le han quitado mercado a los locales, y América Latina tiene que reaccionar con más competitividad. Segundo, existen implicaciones geopolíticas en esta relación. A China no le importa la democracia y podemos ver eso en Venezuela. Sería preocupante entrar en una relación de mucha dependencia con China.

Estados Unidos tiene un papel clave en Venezuela ahora mismo, ¿cómo se explica este apoyo de un líder como Donald Trump, que suele atacar a los migrantes?

Trump, en general, no ha sido particularmente hostil a dictadores, pero Maduro es la excepción. Pienso que eso tiene que ver con dos cosas: la diáspora venezolana en Florida es políticamente influyente en personajes como el senador republicano de Florida, Marco Rubio; y segundo que, a fin de cuentas, está en el mismo hemisferio. No me gusta Trump, pero Estados Unidos es una democracia, a ellos les importa que haya democracias en América Latina. Los migrantes llegan aquí, no a Estados Unidos, pero (Venezuela) puede convertirse en un lugar desde donde opera el crimen, y eso es un problema.

¿Cree que lo de Venezuela será decisivo para la región?

Pienso que es crucial porque América Latina ya no debe ser una región de dictaduras. Ahora hay mucha presión económica sobre Maduro. Si el régimen no cae, eso lleva a más pobreza en Venezuela y a más inmigración a América del Sur. Es crucial un retorno a la democracia.

¿Qué tan importante ha sido el Grupo de Lima?

Sí ha sido importante, porque la OEA no funcionó, en parte porque Venezuela compró los votos de varios pequeños estados en el Caribe con su petróleo. Ha sido un mecanismo para coordinar entre los países más grandes.

En el Perú siempre se habla de la reducción de la pobreza, ¿cuál sería el siguiente desafío?

Pienso que el desafío de la pobreza sigue allí. Se redujo de forma dramática, pero todavía está en más de 20% y está estancada, lo que es preocupante. Se necesita más crecimiento para reducir la pobreza y también hay otros elementos en el núcleo duro de la pobreza, donde hay carencias múltiples.

Dijo que la lucha contra la corrupción puede sobredimensionarse, ¿a qué se refiere?

Lo que digo es que, si se piensa que el único riesgo es la corrupción y domina los titulares, los ciudadanos empiezan a pensar que todos los políticos son iguales, y hay un riesgo de que voten por gente que promete una cruzada contra la corrupción y terminen siendo más corruptos; es lo que pasó con Chávez en Venezuela en la elección de 1998.

Con cuatro expresidentes involucrados en el caso “Lava Jato”, ¿ese escenario podría darse?

Nada es inevitable. Entonces, espero que no, pero eso tampoco puede ser un argumento para no castigar a quienes son culpables, hay que investigarlos bien.

Datos

- En 1980, Reid llegó al Perú por primera vez.

- 2014 fue el año en que publicó 'Brazil: The Troubled Rise of a Global Power'.

Sobre Michael Reid

Periodista y escritor británico. Estudió Ciencias Políticas, Filosofía y Economía en Inglaterra. Desde el 2014 escribe la columna “Bello”, sobre América Latina, en la revista The Economist.