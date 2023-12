La Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, descartó la posibilidad de un desabastecimiento de productos de la canasta básica como consecuencia de los efectos del Fenómeno del Niño.

En este contexto, la funcionaria resaltó la labor incansable de los agricultores, quienes continúan trabajando arduamente a pesar de los desafíos climatológicos.

“ Quiero dejar en claro que garantizamos que no va a haber desabastecimiento en la canasta básica familiar . No va a haber [...] Nuestros agricultores no paran. Los agricultores siguen sembrando”, expresó la ministra.

Tras el pronunciamiento del Banco Central de Reserva que indica una proyección de una caída del 3% en el sector agropecuario al cierre de 2023, la Ministra Contreras afirmó que se anticipa una recuperación para el año 2024. Con el objetivo de alcanzar este proceso de recuperación, la ministra detalló una serie de medidas, entre las que se incluyen la asignación de créditos para los agricultores y una inversión significativa en infraestructura de riego.

“Los créditos para los hermanos agricultores: Mil millones en créditos para los agricultores y 6 mil millones en infraestructura de riego, porque sin agua no hay vida. Y este gobierno apunta a tener 6 mil millones para destrabe de proyectos de inversión e infraestructura hidráulica”, puntualizó.

En relación con este tema, la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que en marzo de 2024 se llevaría a cabo la adjudicación para la construcción del proyecto hídrico Chavimochic 3. Este proceso seguirá a la exhaustiva evaluación de las propuestas presentadas por Canadá y Países Bajos.

“Tenemos 1 mes para evaluar propuestas. Luego de ver el país, empiezan las negociaciones y la Firma a más tardar marzo si no es febrero”, explicó.

El pasado martes, la ministra del sector inauguró la campaña ‘Sembrando agua cosechamos vidas’, la cual tiene como objetivo llevar a cabo la limpieza de canales, la construcción de acequias, qochas y otras intervenciones. Estas acciones están destinadas a asegurar el abastecimiento de agua para la agricultura y la ganadería, preparándose así para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Viceministro apunta a aumento de precios

El viceministro de la cartera de Desarrollo Agrario, Christian Barrantes, no descartó el incremento de precios, tal como pasó por las lluvias del ciclón Yaku o el Niño Costero del 2017.

En diálogo con RPP Noticias, Barrantes evitó descartar que haya alguna elevación de precios.

“ No puedo descartar al 100% que no que haya, en algún momento, alguna elevación de precios muy temporal y muy puntual ”, dijo.

No obstante, aseveró que se viene trabajando en conjunto con otros ministerios para garantizar el paso de los alimentos, como colocación de puentes Bailys, a través de Transportes o créditos y seguros de parte del Midagri a los agricultores, entre otras tareas. Por ello, negó tener indicios de una escasez de alimentos.

“No tenemos una previsión de escasez de alimentos, de ninguna manera”, respondió para el medio radial.

TAMBIÉN LEE