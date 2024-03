El megapuerto de Chancay revaloriza los terrenos de zonas aledañas y no tan cercanas, como Huacho y Sayán, según el presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTTP), Miguel Cordano. En diálogo con Correo dijo que existen grandes terrenos rústicos, constituidos por decenas de predios, cuyos títulos están en observación porque son invasiones y sus precios están entre $3 y $5, pero ya saneados alcanzarían los $8 y $10.





¿La construcción del puerto de Chancay revaloriza los terrenos de las zonas aledañas?

Los precios por m2 toman como referencia cuan distante están de la entrada principal del puerto de Chancay, a la altura del km 84 de la Panamericana Norte. Hay un alza de precios por m2 en dólares. Hay terrenos de 10 a 100 hectáreas (has). El m2 de un terreno de 20 mil m2 está en $15. Cerca al puerto se ofertan terrenos de 18 mil m2 y, si tienen servicios de agua, saneamiento, electricidad y tienen título de propiedad, están en $50 por m2.

¿Son los más cercanos, pero los más alejados?

Hay terrenos de 200 hectáreas por el que piden entre $8 y $10 por m2. Estamos hablando de zonas áridas, rústicas, en los debe darse el proceso de habilitación con la participación de la Municipalidad Distrital de Chancay y la Municipalidad Provincial de Huaral para cambiar los usos de los terrenos y convertirlos en industriales, entonces se revalúan y pueden costar de $25 a $50. La mayoría de los terrenos grandes pertenecen a comunidades campesinas, hay una en Huacho, otra en Sayán (ambas en la provincia de Huaura (a la altura del kilómetro 148 de la Panamericana Norte). Hay ofertas de terrenos, pero no tienen servicios básicos, pero agua hay a siete u ocho metro (subterránea), no es un problema grave, es un problema financiero.





¿Existe un buen panorama en la zona?

Aparte del puerto también está el antepuerto (zona de espera de buques), de unas 400 has, pero necesitará otras 400 más, entre el 2027 y 2029, y los terrenos disponibles tienen juicios, desde hace 25 años, porque fueron invadidos y tienen títulos en observación. Se busca un acuerdo extrajudicial, caso por caso, para que se formalice el contrato de compra-venta. El precio de estos terrenos dependerá de la oferta disponible cuando sean requeridos.





¿Y la parte inmobiliaria?

El megapuerto de Chancay transforma la zona, atrae el interés de inmobiliarias, que encuentran predios sin títulos garantizados por lo que deben invertir en un proceso que demora seis meses o un año. El valor del m2 de los terrenos en juicio está entre $3 y $5 y cuando tienen el título alcanza los $8 y $10, pero cuando ya tiene los servicios básicos el precio pasa de $25. Son terrenos que acompañarán al puerto, que son muy distintos a los que se ofertan en Huaral, que tiene un formato de ciudad productiva y sus precios son mayores. Pero ya comienza a haber un formato de independización de terrenos porque se tiene que ver cómo se va planificar el territorio, considerando que son terrenos rústicos que se convertirán en productivos y de servicios.

Esos terrenos, en cinco años, costarán más porque el puerto estará en plena actividad

Ya existe ofertas de terrenos que vende a $140 el m2 en zonas de influencia como es Huaral y no nos sorprende. Pero, hablando de terrenos rústicos de 200 has, sus precios están entre $8 y $10 por m2. Pero creemos, conforme se acerque octubre y noviembre, más los anuncios de los gobiernos de China y Perú sobre proyectos de inversión que se integrarán a la actividad del puerto, los precios subirán. Aún no hay un proyecto de desarrollo inmobiliario que acompañe claramente al puerto. Los valores de los terrenos subirán, pero no creemos que lleguen a los $80 en 2025 y 2026, alcanzarían los $50 el m2 , los que tienen opción de conectividad al puerto.