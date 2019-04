Mincetur: Optimización del TLC con China no incluirá cambios arancelarios

Síguenos en Facebook

Tras ocho años de la entrada en vigor del TLC entre Perú y la República Popular China, a fines del año pasado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció la revisión y optimización de este acuerdo. Días atrás se tuvo una primera ronda de negociaciones en China y de acuerdo al titular del Mincetur, Edgar Vásquez, no se discutieron cambios de aranceles.

"No estamos hablando de abrir los aranceles, no estamos hablando de bajar más los mismos y no hay interés de parte de la República Popular China ni del Perú de reabrir el tema arancelario, no va por ese lado la optimización", indicó durante un evento con la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi).

Precisó que se abordará la vigencia de las reglas de origen, aún cuando los productos, por la distancia entre ambos países, tengan que hacer escala en algún otro punto. Para la primera quincena de junio, cuando esperan realizar la segunda ronda de negociaciones en Lima, se hablaría de temas como la protección a la propiedad intelectual y las inversiones.

"Se está profundizando en las prácticas de competencias para evitar los monopolios en los mercados, para lo que hemos tenido buena receptividad de parte de China", señaló.

Perú en la ruta de la seda

Por otro lado, el ministro Vásquez confirmó que participará entre el 25 y 27 de abril en la reunión "One belt, One road" que reúne a los países interesados en participar en la iniciativa china de la Ruta de la Seda. Con estos pasos, confió en que para fines de año se pueda culminar las negociaciones para la optimización de este acuerdo comercial.

Recordó que el año pasado se logró quitar el requisito de la visa para los turistas chinos que ya contaran con una visa estadounidense, uno de los puntos de escala más comunes entre ambos países y que el Perú tiene actualmente tres oficinas comerciales en este destino: Beijing, Shangai y Hong Kong. "Pronto habrá también una conexión directa entre China y Panamá", dijo.