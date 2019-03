​Mincetur: Perú ha logrado que el pisco se reconozca en 70 países

Síguenos en Facebook

El reconocimiento del origen peruano del pisco es compartido por 70 países, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, a raíz de la propuesta de un ministro chileno para que ambos países compartan la denominación de origen de la bebida, lo que ha sido rechazado por las autoridades peruanas y los productores nacionales.

"El Perú tiene actualmente 70 países que reconocen al pisco. Unos 53 países mediante la denominación de origen que se ha logrado incorporar en los Tratados de Libre Comercio (TLC) en los capítulos de protección de la propiedad intelectual y otros países con los que no tenemos un TLC firmado, como es el caso de India, lo han reconocido también", indicó en entrevista con RPP Noticias.

En países con los que no se tiene un TLC, Cancillería y el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) han llevado a cabo procesos de reconocimiento de la Denominación de Origen (DO). Además del trabajo defensivo, el titular del Mincetur señaló que se realizan labores de promoción del producto como el lanzamiento de la marca "Pisco, Spirits of Peru"; pero también reconoció que Chile logró ingresar antes que Perú a mercados que les permiten ingresar su aguardiente con la partida de "pisco" en atención a los TLC que tienen con ellos.

"Ellos tienen un reconocimiento para lo que llaman pisco chileno en 50 países por sus Tratados de Libre Comercio (TLC). Es el caso de Estados Unidos o la Unión Europea", precisó.

En el caso peruano, el producto también se registra como pisco en estos mercados y en Chile ingresa como destilado de uva de acuerdo a la decisión tomada en el 2009 por la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco). De esta manera, de los casi $ 10 millones que se exportan, a Chile llega casi un tercio.