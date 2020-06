Ahora que no hay trabajo se necesita inversiones para mejorar la economía del país, por lo que el Gobierno Central debe liderar la ejecución de los proyectos mineros, como el de Tía María, señaló el presidente ejecutivo de Southern Perú Cooper Corporation, Óscar Gonzales Rocha.

En declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR) dijo que hay proyectos, como Tía María, que no se pueden realizar, no solo por el Covid19, sino porque hay declaraciones del presidente Vizcarra y del primer ministro Vicente Zeballos, que señalan que primero se debe arreglar el problema social. “No sé, exactamente, a qué se refieren porque siempre habrá alguna gente que no está de acuerdo”, precisó.

Agregó que el Gobierno Central, a través de sus autoridades correspondientes, trabaja con la empresa para participar en el desarrollo de algunos beneficios para la población.

“Más ahora que no hay trabajo, que se necesita inversiones para mejorar la economía del país; no lo dicen, pero no lideran los proyectos para poder empezarlos, aunque ya tenemos permiso de construcción (Tía María); pero seguimos apoyando a la población”, comentó.

Al respecto, dijo que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, no se deja ayudar, más aún ahora que está preocupado en lanzar su candidatura a la Presidencia de la República.

Inversiones. Gonzales Rocha afirmó que Southern mantiene en vigencia su cartera de inversiones de $ 8,000 millones para ejecutar diversos proyectos mineros en todo el Perú. También indicó que la empresa seguirá apoyando a las regiones, en la lucha contra la pandemia del Covid19.

“La empresa está lista para trabajar en el proyecto Tía María y en todos los demás proyectos que tenemos”, a fin que el Perú conserve el segundo lugar o pueda producir igual que Chile, que es el primer productor mundial de cobre”, precisó.