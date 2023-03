El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, solicitó al Congreso suspender cualquier iniciativa que autorice un nuevo retiro de los fondos de AFP, debido a que se debería esperar hasta que se concluya con una reforma integral del sistema de pensiones que se está trabajando tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento.

“Se entendía el retiro en un contexto de pandemia, donde la gente no podía trabajar. Este es un contexto completamente diferente. Mientras más retiro haya, el tamaño de los fondos va a continuar decreciendo y eso va a tener un costo en el largo plazo, en las pensiones que no van a haber, va a afectar a la reforma. Qué reforma vas a hacer si ya no hay fondos. Que se postergue esta decisión, que tengamos una reforma del sistema de pensiones y trabajemos en adelante en políticas estructurales, políticas que sí ayuden al bienestar del ciudadano”, explicó el ministro.

También expresó que los retiros de los fondos privados de las AFP complican el manejo de la deuda del gobierno porque lo que se invierte a largo plazo en el país depende del ahorro interno y externo.

Mala señal

El ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, se sumó a la opinión de Alex Contreras y se mostró en contra de un nuevo retiro de los fondos de AFP.

“Creo que ya estamos exagerando en estas medidas y que hay que hacer una protección mayor del fondo de pensiones, hasta que tengamos una reforma previsional integral”, sostuvo.

Respecto de los contras para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), como para la economía en general, Adrianzén dijo que uno de los problemas es que la gente está gastando sus ahorros para la jubilación en consumo diario y eso no es el objetivo del fondo mismo, que es tener una pensión al llegar a la edad de jubilación.

“El otro tema a considerar es que también el fondo del SPP se desvaloriza y eso también es perjudicial porque es una incertidumbre para quienes sí están manteniendo sus fondos”, detalló.

Finalmente, anotó que los retiros son una mala señal para empresarios que quieren invertir en el país, porque se trata de un sistema privado que también genera motivos de inversión.