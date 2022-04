Alejandro Daly, gerente del Comité de alimentos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señala que la modificación al Reglamento de la Leche carece de fundamento técnico y es una medida apresurada; además, que generaría un encarecimiento en los costos del producto final para el consumidor.

“Prohibir el uso de la leche en polvo para la fabricación de la leche lo que va a hacer es encarecer los costos, porque se reduce la oferta. No nos olvidemos que hay un 30% que importamos de leche en polvo, entonces ese déficit va a significar un aumento considerable en los costos de la industria”, afirma en una entrevista a RPP.

Daly mencionó que el Perú es deficitario en su producción interna de leche, ya que la producción de los ganaderos no alcanza para satisfacer las necesidades del mercado. Se producen 2.2 millones de toneladas métricas de leche en el país y el mercado requiere 3.1 millones, entonces, ese 30% restante (900,000 toneladas métricas) se tiene que importar para cubrir la demanda.

“Importamos leche en polvo, porque es lo mas económico, de la más alta calidad y que cumple con todos los requisitos nacionales e internacionales. Con esa leche en polvo se produce la leche evaporada y se cubre el déficit de la producción nacional. Además, gracias a eso podemos comprar leche de pequeños ganaderos que no alcanzan a cumplir los estándares de calidad e inocuidad y justamente lo que hace la leche en polvo es mejorar los estándares tanto calidad como inocuidad”, agrega.

En esa línea, el representante del SNI manifiesta que el comercio nacional se rige por el Codex Alimentarius, y lo que estipula este texto es que “la leche en polvo es tan leche como la leche fresca. Se trata de una leche a la que se le ha extraído el agua y lo que se pretende ahora es que solo se le puede llamar leche al producto que se extrae de la glándula mamaria de la vaca, entonces, esto cambia totalmente lo que viene ocurriendo en el Perú en más de ocho décadas”,

Para Daly reducir el consumo de leche no solo es perjudicial para los costos, ya que el Perú tiene un consumo de leche de 87 kilos per cápita año y es muy bajo, ya que la FAO recomienda que sea de 120 kilos per cápita al año.

“Esa norma debió ser estudiada en esa mesa ejecutiva donde estaban los ganaderos, industriales, Indecopi, MEF, Minagri, Minsa. Entonces lamentablemente se ha tomado una medida apresurada con una fuerte carga populista”, finalizó.

