Nike acelera el ajuste en su planilla. El gigante de la distribución de moda y equipamiento deportivo prevé recortar 700 puestos de trabajo en su sede de Portland, Oregón (Estados Unidos), 200 más a los previstos inicialmente.

El recorte estará previsiblemente completado en enero del año que viene, informa el portal Modaes.

Parte de los despidos se producirán en las guarderías que Nike tiene en sus instalaciones y que el grupo ya anunció su intención de eliminar, donde 192 empleados se verán afectados. La empresa buscará otras fórmulas para cubrir este servicio.

Pese a que sus resultados están aguantando mejor que los de sus rivales, la marca adelantó en julio pasado sobre este plan de recorte. Aunque no precisó entonces a cuántos empleados afectaría, sí adelantó que el costo sería de entre US$ 200 millones y US$ 250 millones.

SIGUE ESPAÑA

Su plan de recorte ha llegado también a España, donde todavía no se ha definido cuál será el alcance de la reestructuración. Además, la empresa prevé suprimir las subdirecciones regionales y centralizar su negocio en Holanda. A finales de mayo, Nike contaba con 75.400 empleados en todo el mundo.

La firma cerró el primer trimestre de su ejercicio (periodo finalizado el 31 de agosto) con una caída de las ventas de solo 1% (alcanzando US$ 10.594 millones) y un alza del 11% en su resultado neto.