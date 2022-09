A pesar que aún no se concreta la adquisición internacional de la urea para la campaña agrícola 2022-2023, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, aseguró que “no habrá crisis alimentaria ni desabastecimiento en los mercados”.

En ese sentido, el integrante del gabinete ministerial ratificó que en los próximos días se pondrá en marcha la entrega del Fertiabono para facilitar a los productores de hasta 10 hectáreas la compra de fertilizantes sintéticos, lo que permitirá atender los requerimientos de la campaña agrícola.

”No habrá crisis alimentaria, no habrá desabastecimiento, no hubo en condiciones con la presencia de la pandemia (del COVID-19) y nunca se dio desabastecimiento de productos. Nuestros productores agrarios pusieron todos los mecanismos para no desabastecer a los mercados ni las mesas populares”, dijo Alencastre.

Fertiabono

Además, el titular del Midagri señaló el compromiso del sector en la adopción de medidas para garantizar la fertilización de los cultivos y, para ello, adelantó que la implementación del Fertiabono beneficiará a 370,000 pequeños productores de todo el país.

Los beneficiarios son los agricultores que se encuentran en el padrón de productores agrarios (PPA), que, a la fecha, superan los 601,000 agricultores registrados, y que manejen hasta 10 hectáreas. La medida atenderá 40 productos estratégicos establecidos por el Midagri.

El pago será a través de las oficinas del Banco de la Nación en cuentas intangibles, usando carritos pagadores y otras modalidades.

Precisó que, con la asignación del subsidio, se podrá alcanzar a un mayor número de productores, y además “la urea existe en stocks en las casas comerciales en el país y, por eso, estamos activando (este apoyo monetario) para atender la emergencia en el campo”.

Indicó que el pico de las necesidades de fertilización de los cultivos de la campaña 2022-2023 se realiza entre setiembre y noviembre, y “estamos llegando con la atención a los pequeños productores que recibirán el Fertiabono”.

“Esta situación (la caída de la compra internacional) es usada como una excusa para incorporar otros intereses, porque el campo va a estar fertilizado y los agricultores recibirán las bolsas de NPK, que antes no estaban considerados. En mi condición de ministro, se han utilizado argumentos deleznables por otro objetivo que es golpear política y personalmente la imagen presidencial”, subrayó Alencastre.

Carta de la empresa

Sobre el proceso de compra internacional de urea, el ministro reiteró que este se llevó de manera transparente y sin evidencias de irregularidades.

Además, dio a conocer una carta remitida por la empresa italiana Unionsped a través de la cual refiere que “debido a la escasez de fertilizante urea en 46% a nivel global, no ha sido posible aceptar la licitación de la entrega del referido producto, ya que nuestro proveedor no ha llegado a la fecha de hoy a darnos la confirmación completa y absoluta de que podría realizar la entrega en los plazos indicados”.

Señaló que la misma empresa indicó que nunca fue intención “perjudicar a ningún peruano y mucho menos afectar al sector agrícola”.

”Todo lo que hemos hecho es respetando todas las formas y costumbres de las transacciones de compras internacionales, y no fue posible ser cumplido por la renuncia de la empresa. Dentro de las prácticas del comercio internacional de compras, esta es una rarísima excepción, que nunca ha sucedido o muy pocas veces ocurrieron y nos tocó a nosotros”, expresó el ministro.

