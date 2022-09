El Nuevo Crédito Mivivienda otorgó en julio 1,658 créditos hipotecarios a las personas de ingresos medios y con buen historial crediticio que buscan adquirir una propiedad, la cifra más alta en todo el 2022. En esta nota te contamos si para un inmueble de segundo uso aplica el Bono del Buen Pagador.

No obstantes, hay que señalar que el Nuevo Crédito Mivivienda es un crédito hipotecario canalizado a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) a un beneficiario que cumpla con los requisitos establecidos.

¿Cuánto financia?

Este crédito financia como máximo el 90% del valor de la vivienda y la cuota de pago siempre será la misma.

Además, te ofrece el Bono del Buen Pagador y el Premio de Buen Pagador como complemento de la cuota inicial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Para la compra de una vivienda se deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser mayor de edad (18 años).

Ser una persona natural residente en el Perú o peruano residente en el extranjero.

Contar con una cuota inicial mínima del 7.5% del valor de la vivienda.

Ser calificado como sujeto de crédito por una Institución Financiera (IFI).

No ser propietario o copropietario, de otra vivienda en cualquier localidad del país. Tampoco podrán ser propietarios de otra vivienda, el cónyuge o el conviviente legalmente reconocido independientemente de su régimen patrimonial o los hijos menores de edad.

No haber adquirido, ni el solicitante ni su cónyuge o conviviente legalmente reconocido, una vivienda financiada con recursos del Fondo Mivivienda o del Programa Techo Propio o del Fonavi.

¿El Nuevo Crédito Mivivienda aplica para un inmueble de segundo uso?

Si, el préstamo Mivivienda aplica tanto para inmuebles nuevos o de segundo uso, siempre y cuando el valor esté entre los rangos establecidos.

El precio de la vivienda elegida debe estar entre los S/ 65,200 y S/ 464,200.

¿Puedo recibir el Bono del Buen Pagador si adquiero un inmueble de segundo uso?

Sí, también se puede acceder al Bono del Buen Pagador (BBP), que oscila entre S/ 7,300 hasta S/ 25,700. Esta ayuda es no reembolsable, es decir, no se devuelve siempre y cuando no se haga prepagos totales antes de los cinco años.

El BBP varía según el rango de precios de las viviendas. A continuación la tabla de los valores:

VIDEO RECOMENDADO

El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha llevado al Poder Ejecutivo a anunciar una subvención económica.