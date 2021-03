Por Christian Lengua

Osinergmin publicó el pasado martes el proyecto del procedimiento técnico para la declaratoria de precios de gas natural para la generación eléctrica, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 031-2020. Según el gerente de regulación de tarifas de la entidad, Luis Grajeda, esta propuesta es fruto de un análisis técnico e imparcial, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de un mercado eléctrico eficiente, en beneficio del país. El 3 de mayo se deberá aprobar el procedimiento final.

¿Cuál será el impacto que tendrá sobre las tarifas eléctricas? Sobre el particular, Carmen Rosa Briceño, abogada especialista en temas de energía, señaló que por sentido común la tarifa va a subir. Pero yendo al fondo del problema, dice que no se le puede culpar a Osinergmin y al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) porque han estado entre la espada y la pared.

Expresó que este tema lo debió resolver el Ministerio de Energía y Minas (Minem). El problema empieza por no hacer nada ante la sentencia de acción popular del Poder Judicial. “Esa sentencia de por sí tiene una serie de vicios constitucionales, el Minem presentó una acción de amparo pero la declararon inadmisible”, indicó.

Para Briceño, este es un tema comercial de precios, de quién gana más, y lo han llevado a resolver como un tema jurídico y constitucional. Al final al Minem no le quedó otra que sacar el DS 031 en cumplimiento de la sentencia de acción popular, donde no decía cómo se iba a aplicar la sentencia, apuntó.

Todo comenzó con la denuncia interpuesta por Luz del Sur en el Poder Judicial, que como distribuidora y generadora competía por contratar con los clientes libres, al igual que otras empresas generadoras. ¿De qué manera? Negociando, si el costo marginal era US$ 10, ellas ofrecen cobrar US$ 15 por cinco años, porque puede subir, pero prometían mantener las tarifas.

¿Cuál fue el problema? Cuando en el 2017 comenzó a haber costos marginales muy bajos, muchos clientes libres tenían contratos por US$ 35 cuando en el mercado Spot el precio estaba a US$ 10, explicó la experta. “Entonces, muchos clientes libres decidieron resolver el contrato y pagar la penalidad, porque las empresas no querían bajar sus montos. Así pasó con Luz del Sur y otras operadoras que se quedaron sin clientes”, apuntó.

DISYUNTIVA

Señaló que ahora hay una disyuntiva jurídica porque la función normativa es exclusiva del Minem. El COES en su propuesta trató de sacar un salvavidas, al incluir una fórmula donde se incluían los costos del take or pay y ship or pay. Pero la diferencia es que puso una disposición transitoria, para que sea efectivo desde que empiece a funcionar el mercado secundario de gas natural, es decir, que las generadoras puedan revender la energía de gas que no consumen, para que no se vean afectadas.

Pero ayer Osinergmin presentó el proyecto que prácticamente quitó esta disposición transitoria, y a partir de julio a todas se les va a considerar los costos variables en función a todo lo que pagan en transporte, aunque no operen, igual se les cobra, porque son cláusulas fijas que habían contratado, y todo lo que les cobren se incluirá como parte de su costo variable combustible.

Entonces, ahora las generadoras a gas van a tener un costo variable elevadísimo, que puede pasar de US$ 36 a US$ 40, según cálculos. Por lo que van a verse perjudicadas. “Es una medida que va a afectar bastante el costo marginal del mercado eléctrico, va a afectar los precios. Osinergmin dice en su informe que esta medida beneficia en un 1% a los usuarios regulados, por el pago de la prima RER (Recursos Energéticos Renovables), pero ese 1% versus lo que va a subir el costo marginal no tiene comparación”, expresó.

ESTRUCTURA DE PRECIOS

En tanto, Mónica Yaya, presidenta de la Asociación Tarifa justa y bienestar social, detalló que el propio informe de Osinergmin señala habrá un impacto futuro.

“Está en la página 4 del informe legal del Osinergmin. Dice que por un lado se reducirá la tarifa RER, y por otro lado, habrá un impacto futuro al término de los contratos que actualmente están vigentes, porque al variar una de las señales del precio de la electricidad, si se incrementan los costos marginales dependerá cuánto influye en la estructura de precios. Por lo tanto, no puede decirse a priori que para todos los casos va a subir, pero está reconociendo que habrá un efecto indirecto derivado de esta señal de precios que se forma con la variación que se produce en el mercado mayorista de generación de la electricidad”, apuntó.

Añadió que Osinergmin no se atreve a decirlo claramente, pero subirán las tarifas para las pymes y hogares. Si sube para las industrias, Yaya estimó el costo de vida también va a subir, el alcohol, el gas envasado, los fideos, el pan, entre otros.