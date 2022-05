Entre enero y abril del 2022, las inversiones ejecutadas y valorizadas en el sector carreteras ascendió a US$ 68.20 millones, así lo informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), en su reporte mensual de inversiones.

Además, el organismo precisó que las inversiones valorizadas en infraestructura de transporte alcanzaron US$ 26.65 millones en abril y los capitales de carreteras representaron US$ 10.61 millones.

En esa línea, destacaron los capitales de cuatro de las 16 empresas concesionarias a las que supervisa: la Autopista del Sol (Trujillo-Sullana) con US$ 3.56 millones; la carretera IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas) con US$ 3.16 millones; la Red Vial N° 4 (Pativilca Puerto Salaverry) con US$ 2.14 millones; e IIRSA Sur, Tramo 4 (Azángaro-Inambari) con US$ 1.74 millones.

Cabe resaltar que la inversión acumulada al año 2022 en el sector carreteras es de US$ 4,729.4 millones. En tanto, el nivel de avance, es decir las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión (US$ 5,008.7 millones), representa el 94.42 %.

Otras cifras

Las inversiones en puertos alcanzaron al mes de abril US$ 12.04 millones, destacando capitales de los terminales de Salaverry, Paita, Norte Multipropósito del Callao y el Nuevo Terminal de Contenedores del Callao. Vías férreas sumó US$ 3.82 millones, impulsada por la Línea 2 del Metro de Lima. La cifra en Aeropuertos asciende a US$ 154,934 por el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales.

El Ositrán supervisa 32 contratos de concesión en infraestructura de transporte de uso público: 16 contratos de carreteras, 8 de terminales portuarios, 4 de vías férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo, 3 de aeropuertos y uno de hidrovía.

