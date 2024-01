“El cobre brillará como el oro en el mundo, no habrá suficiente cobre en siete u ocho años porque los carros eléctricos consumirán tres o cuatro veces más que los carros a combustión”, afirmó Roque Benavides, decano del Colegio de Ingenieros de Lima.

En ese sentido, agregó que habrá gran demanda del metal rojo y Perú se beneficiará si se ponen en valor todos los proyectos de cobre como Tía María, Zafranal, Michiquillay, Sulfuros de Cobre de Yanacocha, Tantahuatay, La Granja.

Benavides, en entrevista con Canal N, dijo también que si se deja operar a los dos mall que fueron cerrados en Trujillo, si se soluciona el problema de la venta online de entradas a Muchu Picchu, también sumarán a la economía.

Así, prosiguió, Perú podrá crecer 3, 4, 5%, necesario para reducir la pobreza.





Señal. El empresario minero refirió que el desarrollo de los proyectos mineros se debe hacer con cuidado del medio ambiente, con desarrollo social, con desarrollo económico, es decir, que sume al desarrollo sostenible de la economía.

Indicó que el desarrollo de unos de esos proyectos será una clara señal a los inversionistas de que se puede apostar por Perú.





Petroperú. Benavides se refirió también a Petroperú, que habría sido uno de los motivos de la molestia del ministro de Economía, Alex Contreras, por el que habría querido dejar el cargo.

“Petroperú, la verdad, creo que debe generar muchos enfrentamientos (al interior del Gobierno). No puede ser que tengamos una nueva refinería de Talara. que costó $7 mil millones de inversión y no haya exploración petrolera en el Perú, y no tenemos petróleo para alimentar a esa refinería”, cuestionó.

A renglón seguido manifestó que ese dinero se pudo invertir en escuelas, hospitales, “pudo invertirse mejor”.