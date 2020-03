El aumento de casos de personas contagiadas por el coronavirus en nuestro país generó la compra masiva de alimentos y productos de primera necesidad.

El noticiero Buenos Días Perú visitó esta mañana el Mercado de La Parada del distrito de La Victoria y descubrió que los precios se elevaron por la alta demanda.

La papa es uno de los productos que ha duplicado su precio. También el precio de la zanahoria.

Mientras que el valor de la cebolla ha subido 0.50 céntimos, pues subió de S/.1.50 a S/2.00.

Debido a los reportes de la compra masiva de productos en los supermercados de la capital, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, instó a los ciudadanos a calmarse ante la confirmación de 17 casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú. Señaló que las personas deben entender “la real dimensión” de las actuales circunstancias para evitar una situación de desabastecimiento.

“Hay que entender la dimensión. ¿Quiénes estarán en el aislamiento domiciliario? ¿toda la ciudad? No. Todos los que vienen de España de Italia y otras ciudades [donde se ha reportado el COVID-19]. Deben tomarlo de una manera racional. No es que todo el mundo salga ahora y se ‘estoquea’ de productos como que vamos a tener una guerra. Ese no es el mensaje. Empecemos a dimensionar las cosas en una real magnitud”, acotó.

Vale precisar que la adquisición masiva de productos en supermercados se registra en San Borja, San Isidro, Surco, entre otros distritos de Lima.

