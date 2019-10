IGV: Precios de alimentos en riesgo de subir desde enero

Un efecto que podrá golpear el bolsillo de los peruanos de menores ingresos y que está pasando desapercibido está dejando el cierre del Congreso, que no podrá prorrogar beneficios tributarios.

Según el tributarista Jorge Picón, este 31 de diciembre vence el plazo de la medida que exonera del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) al arroz en cáscara, caña de azúcar, algodón en rama, café, cacao, entre otros.

"La exoneración tributaria es a la producción de la materia prima, pero puede impactar en el precio al consumidor final", comentó.

Explicó que prorrogar la vigencia de beneficios tributarios, entre ellos la exoneración del IGV, no es posible mediante un Decreto de Urgencia, ya que se necesita de una ley generada por el Congreso.

Ventana. Picón indicó que desde el 1 de enero hasta el momento en que funcione un nuevo Congreso habrá una ventana de tiempo, durante la cual se aplicará el IGV a los productos que permiten tener alimentos en los hogares peruanos, como el arroz y el azúcar.

"Cuando se tomó la decisión política de cerrar el Congreso, no se midió el impacto que ello tendrá en las personas de menores recursos económicos, porque de aplicarse nuevamente el IGV a los productos agrícolas, se encarecerán productos de la canasta básica familiar del país", comentó.

Sin embargo, según precisó, las más perjudicadas serán las empresas mineras y de hidrocarburos, que no querrán firmar contratos para nuevos proyectos, ya que no tendrán la certeza de que se les devolverá el IGV que pagan durante la etapa de exploración, considerando que es la de mayor riesgo pues no tienen la seguridad de que tendrán resultados exitosos.

Según el Estudio Verona, el Estado dejará de recaudar S/17.2 millones durante el 2019, monto que representa el 2.13% del Producto Bruto Interno (PBI).