La Comisión de Economía del Congreso elaboró un predictamen que plantea el retiro de hasta 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) a personas que dejaron de aportar por 12 meses consecutivos.

Esta propuesta será discutida el día de hoy, a las 5 de la tarde, tras la presentación del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, así como la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

De acuerdo al documento al que accedió Correo, el procedimiento para este retiro será de forma remota, virtual o presencial en los 90 días calendarios, posteriores a la publicación del reglamento de la norma.

“El monto solicitado no excederá las tres (03) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y se entregarán en tres (03) desembolsos mensuales, cada desembolso será de hasta una (01) UIT. Siendo el primer desembolso a los treinta (30) días calendario de presentada la solicitud”, indica el documento.

Asimismo, se detalla que la AFP abonará a los solicitantes el último día de cada mes, “a partir del mes siguiente de la aprobación de la solicitud del afiliado”.

¿HAY CONSENSO?

Al respecto, conversamos con diversos integrantes de la Comisión de Economía para conocer su posición.

El legislador Ricardo Burga (Acción Popular) consideró que 3 UIT de retiro de aportes de la AFP es lo mejor para la economía en este momento.

“Creo que el monto de retiro es lo más saludable, pero seguro los de Podemos querrán el 100%, vamos a tener un duro debate”, alegó.

Sobre el tiempo, Burga consideró que la propuesta de que sea para personas con 12 meses son aportes “podría ajustarse a menor tiempo”.

Su colega César Combina (APP) señaló que este dictamen rescata la propuesta de su bancada, la cual marca una línea divisoria con “propuestas irresponsables” que no entienden que el sistema de pensiones es integral.

“Los exaportantes que no hayan contribuido al sistema hasta en 12 meses y que, además, tengan hasta 3 UIT podrán retirar el 100% de sus fondos. Esto va a garantizar que personas que tienen entre 1 sol y mil soles puedan sacar su dinero”, sostuvo.

A juicio de Combina, la propuesta de la Comisión de Economía es integral y que “sin duda apoyaremos”. Su posición también la comparten sus compañeros de bancada.

Intentamos comunicarnos con María Céspedes (Frepap), pero no respondió nuestra llamadas. Correo supo que plantearía el aumento de 1 UIT más, pero de no llegan a un consenso respetará la propuesta técnica de la Comisión de Economía.

Por su parte, Yván Quispe (Frente Amplio) dijo que recién evaluará que posición tomará y que junto a su equipo técnico revisará. “Mi posición la mostraré en mi voto”, sostuvo.

Desde Fuerza Popular indicaron que respetarán la propuesta de la Comisión de Economía, que es técnica y "siempre y cuando no afecte al resto de aportantes. Su representante es Mártires Lizana, quien antes señaló que “no por algunos casos se puede perjudicar a otros, no podemos retirar de golpe y no quebrar el sistema”.

Entre tanto, José Núñez (Partido Morado) señaló que la propuesta que defina la Comisión de Economía “debe pensar en el largo plazo y no en el corto”.

En Somos Perú aún no cuentan con un representante en la Comisión de Economía, tras la renuncia del legislador César Gonzales Tuanama a ese partido.