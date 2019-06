Prohíben la importación de celulares de baja calidad en el Perú

Síguenos en Facebook

A partir del 24 de julio se limitará la importación de los celulares de baja calidad fabricados sin cumplir con el estándar global y que son comercializados a precios muy bajos, de acuerdo a la última modificación emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En declaraciones al diario Gestión, Nadia Villegas, directora general de Programas y Proyectos de Comunicaciones del MTC , explicó que con el cambio a varios artículos del reglamento de homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones, especialmente el artículo 8 , se busca amparar a los usuarios de equipos altamente falsificables.

"Básicamente, lo que se ha incluido en el artículo 8 son dos requisitos para solicitar la homologación de equipos. Estos son que el equipo móvil cuente con el TAC de la GSMA (lo que quiere decir que tenga el código IMEI validado por la GSMA) y con el sistema de difusión cell broadcast, esto con la finalidad de dar efectividad a dos normas que tenemos en el sector de telecomunicaciones", enfatizó.

Los móviles deben contar con IMEI válidos, lo que no cumplen los de baja calidad: "Los subestándar son aquellos equipos que no cumplen con los requisitos técnicos mínimos de la GSMA y que incluso cuando se hace la consulta sobre el código IMEI (*#06#) no te arroja esta identificación".

"Si una persona natural o jurídica importa un equipo que no cumple con las características señaladas no va poder homologar la móvil en Perú, por lo tanto este material no podrá salir de aduanas, ni activarla o por el último, si el equipo pudiera entrar al país por alguna razón; no podrá ser activado por ninguna empresa operadora porque estas tienen la obligación de activar equipos de la lista blanca del Renteseg, que implica que tiene que contar con 15 dígitos del IMEI validados por la GSMA", aclaró Villegas.

Más datos

-El IMEI es un código único de 15 dígitos numéricos que identifica a un teléfono celular a nivel mundial. Este se encuentra impreso en la parte posterior del equipo (detrás de la batería), en la bandeja de la SIM Card o en la parte posterior del equipo. Es como el 'acta de nacimiento' de un equipo.

-El IMEI inválido se refiere al código que no ha sido asignado por ningún fabricante de celulares, lo que significa que el IMEI puede haber sido alterado en un teléfono robado.