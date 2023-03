La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentará hoy en un evento organizado por RDN Global, en Santiago de Chile, los nuevos alcances generales del proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (FHH).

El director de Proyectos, Gian Carlos Silva, destacó que el proyecto FHH se encuentra en una etapa bastante madura, pues actualmente dispone de una estructuración bastante definida y completa.

Puntualmente se está trabajando en dos aspectos críticos identificados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): la actualización del presupuesto y la revisión de la asignación del riesgo geológico.

Se considera que evaluar estos dos puntos relevantes generará mayor interés por parte de las empresas que están siguiendo de cerca el proceso de promoción correspondiente.

Su desarrollo beneficiará a 75 mil usuarios directos de las regiones de Junín y Huancavelica, facilitando el acceso a centros de salud, educación, laborales, comerciales y dinamizando el potencial turístico y agropecuario de la zona. “La meta que tenemos es llegar a diciembre de 2023 con la adjudicación del proyecto” resaltó Gian Carlos Silva, director del proyecto.

Por su parte en Brasil, ProInversión también participa de la Expo Perú Latam - Brasil, en el marco del Foro de Inversiones organizado en Sao Paulo (Brasil), donde se impulsa el portafolio de proyectos APP con especial énfasis en el sector Transporte que requiere una inversión estimada de US$ 4 092 millones.

Entre los proyectos que más atención concitaron, destacan: Longitudinal de la Sierra – tramo 4 (US$ 929 millones), Anillo Vial Periférico (US$ 2 380 millones) y el Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 520 millones). Además, resaltaron la convocatoria para la próxima adjudicación del Parque Industrial de Ancón (US$ 762 millones) y el Teleférico Cerro San Cristóbal (US$ 15.7 millones).

Al respecto, José Luis Rivera, especialista de la Dirección Especial de Proyectos, comentó que el proyecto Longitudinal de la Sierra Tramo 4 consiste principalmente en intervenir en la rehabilitación y mejoramiento de 180 km y el mantenimiento periódico inicial de 770 km, adicionalmente un evitamiento de 5 km.

“Este proyecto mejorará la calidad de vida de aproximadamente 1.6 millones de habitantes en el área de influencia del proyecto, comprendiendo los departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e Ica, incrementando el movimiento comercial, agropecuario y de turismo”, añadió.