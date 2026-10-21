La propuesta de Ley MAPE del Gobierno (Ministerio de Energía y Minas - Minem) para formalizar a unos 31 mil mineros en un mayor plazo ha generado críticas como que es la ampliación encubierta del Registro de Formalización Minera (Reinfo).

Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló a Correo que esa propuesta es una ampliación mejorada del Reinfo, que establece un plazo, hasta mediados del 2028, lo que no se dio en las anteriores prórrogas.

Pero, señaló que no queda claro el tema de la impunidad que tiene el Reinfo porque con la sola presentación “del papelito” se permite incorporar la producción de la mineral ilegal a la cadena productiva formal del país.

“Me parece que todavía no es lo ideal (la propuesta de Ley MAPE) porque todo el aspecto de impunidad que tiene hoy el Reinfo, que con el papelito que se tiene, incluso quienes están en suspensión, exculpa de cualquier responsabilidad (al que cae en delito)”, precisó.

Manifestó que preocupa, además, el manejo de explosivos por aquellos que están están en el Reinfo, considerando que también acceden a estos productos quienes están en proceso para obtener el certificado respectivo.

Se conoce que gran parte de los explosivos que se habilitan con el Reinfo van a parar a organizaciones criminales.

Minem

Gallardo explicó que el Minem propone un plazo para consolidar la formalización (año y medio) de los pequeños mineros y mineros artesanales, así como también para el cumplimiento de temas ambientales.

Además, plantea crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE). “Crear este organismo implica asignarle un presupuesto, que esperemos se concrete”, precisó.

Gallardo destacó que el Proyecto de Ley MAPE tiene propuestas buenas, pero debe mejorarse en el tema de impunidad y de explosivos.

En tanto, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, sustentó la propuesta del Minem ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados.

Precisó que se prevé implementar un sistema que garantice el rastreo de los minerales para fiscalizar el origen, traslado, procesamiento y comercialización de mineral.

La vigencia legal del Reinfo vence este 31 de diciembre y todo indica que se prorrogará. La propuesta del Gobierno es que se amplíe hasta mediados del 2028, pero solo los que están en proceso de hacerlo, unos 31 mil mineros. Los que no lograron registrarse deberán hacerlo por la vía regular.