La nueva medida aprobada por el Congreso, para un nuevo retiro de los fondos de pensiones que administran las AFP tienen fines políticos de cara a las elecciones del 11 de abril y busca eliminar el sistema de pensiones, señala Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP. En diálogo con Correo dijo que sumará otros dos millones de afiliados que se quedarán sin un solo sol en sus cuentas de capitalización y reduce la capacidad del país de usar los ahorros previsionales para financiar proyectos.

¿El Congreso pone en aprietos a las AFP?

Creo que pone en una situación muy crítica al sistema de pensiones, en particular al sistema privado. La norma aprobada el miércoles permite el retiro de 4 UIT de cotizantes y no cotizantes, sin ningún tipo de focalización; el retiro del 100%, a las personas mayores de 40 años que no aportan desde hace cinco años; y la posibilidad de que los beneficiarios directamente soliciten el cumplimiento de un mandato judicial en caso el titular no lo haga. Todo supone una salida aproximada de S/50 mil millones. En el 2020, por los cuatro retiros salieron entre S/ 32 mil millones y 33 mil millones. Evidentemente, el Congreso busca, por la puerta falsa de los retiros, eliminar la posibilidad de tener un sistema de pensiones viable en el país.

Así, ¿cómo calificar al Congreso?

Por la actitud de ciertos congresistas, como transmitir la sesión en vivo, el tema se usa con fines políticos. Hay congresistas que postulan al Parlamente Andino, otros quieren sumar votos para sus partidos políticos. Claramente, la norma aprobada es una decisión demagógica y populista, que destruye el ahorro para la jubilación. Se obligará a las AFP a vender sus activos del mercado local, pues, se tiene acciones en empresas peruanas. También se tiene bonos del Tesoro (del Perú). Traerá un impacto en la rentabilidad que se pide al Perú para endeudarse, en consecuencia, se hará una revisión de la clasificación de riesgo del país.

¿Es un Congreso irresponsable?

Creo que la palabra irresponsable queda corta; el Congreso le hace daño al Perú porque está destruyendo un sistema que ha costado construir más de 30 años. El ahorro previsional es parte de la estabilidad macroeconómica del país; se destruye la principal fuente de ahorro interno, que es el ahorro de los trabajadores afiliados. No le importa que las personas de 40 años se lleven todos sus ahorros y se queden sin la cobertura de salud.

¿Se reduce al mínimo la capacidad de las AFP para financiar proyectos?

Se reduce la capacidad del país de usar los ahorros previsionales, que representaban el 22% del PBI, en proyectos de infraestructura que permiten generar empleos. Es imposible pensar que el Estado, es decir, con solo el gasto público se reactive la economía. Sabemos que el dinamizador de la economía es la inversión privada y que el ahorro previsional, por ser de largo plazo, es la fuente que debería dar estabilidad jurídica a las inversiones de largo plazo, como son las de infraestructura, para el cierre de brecha, que genera empleo; facilita el círculo virtuoso. La medida del Congreso estimula el gasto de corto plazo.

¿Es factible la observación de la ley e ir al Tribunal Constitucional (TC)?

Creemos que las autoridades responsables mirarán con bastante reflexión lo que ocurre en el país; no se puede liquidar el ahorro de 30 años para la jubilación, no se puede dejar sin protección a millones de personas. Hay 2 millones de afiliados sin un solo sol en su cuenta de capitalización y con la nueva medida serían 2 millones más, de un universo de 7 millones de afiliados. Creo que el Ejecutivo, en el marco de su competencia puede revisar la propuesta, que es muy populista, y observarla. Tiene como antecedente la Ley que permitía el retiro de aportes de la ONP. El Tribunal se pronunció, indicando que el dinero que se ahorra para la jubilación tiene como fin una pensión. El mismo principio se debe aplicar para el caso de las AFP.

Giovanna Prialé

Presidenta de la Asociación de AFP. Licenciada en economía por la Universidad del Pacífico. Master of Arts in Economics por Georgetown University. Doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.