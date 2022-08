¿Es un problema serio la minería informal?

En el Perú está faltando trabajo; el actual Gobierno empuja aún más a la informalidad. Con sus propuestas y proyectos de ley ataca la producción formal, los peruanos necesitan trabajar. Los agricultores, cada vez más, se vuelven mineros informales; buscan pequeñas vetas de oro, hasta de cobre, para “llenar la olla”.

¿Son agricultores de la sierra?

No, no, no, todos los que no tienen trabajo, en pocos días “rascan un cerro” donde consideran que hay oro y pueden sacar algo, es más rápido. La agricultura no siempre ofrece trabajo y ahora mucho menos. La minería informal avanzó a toda velocidad en los últimos 12 meses, no puedo decir cuántas personas más se incorporaron a esta actividad, el dato deberían tenerlo las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM). Desde un inicio hubo errores en la formalización porque se transfirió competencia a los gobiernos regionales, pero no recursos. Después de muchos años se reactiva la Dirección General de Formalización del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

¿Cómo avanzar el proceso?

El problema es que hay una alta rotación de funcionarios. Primero se necesita voluntad, actitud y capacidad, lo que no se logra con normas o una mesa técnica, lo fundamental es proveer recursos para sustentar la parte legal y técnica, con abogados e ingenieros. Hay que empadronarlos. Pero, es notorio que en los últimos doce meses ha crecido exponencialmente. Inclusive, para operar una mina abandonada sacan un Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

¿El agro ofrece menos empleo?

Hay problemas para cultivar, hay menos oferta de empleo en el campo, el Gobierno se demora mucho en la compra de fertilizantes, es preocupante, agrava la situación entre los que buscan empleo en el agro y se ven obligados a buscar el sustento económico en la minería informal. Estamos hablando de más de un millón de mineros informales cuyas familias dependen de esta actividad. Se necesitan expertos que sepan y propongan una verdadera estrategia. Tampoco se puede decir que no hay esfuerzos, se ha formalizado a más de 10 mil, pero es un proceso muy lento.

¿Qué implica formalizarse?

Implica que serán regulados, pero no implica que el Estado solo les cobre impuestos, también debe facilitarles seguridad, acceso a la tecnología y hasta créditos, para que desarrollen sus actividades. No se trata de darles subsidios, pero tampoco hay que criminalizar esta actividad y poner en riesgo a quienes están involucrados. Los mineros informales que visitaron Palacio de Gobierno piden anular el Decreto Supremo 008 que criminaliza la actividad. Se dice que se producen entre 20 y 30 toneladas de oro, que no están registradas, y que se van a Bolivia y Ecuador.

¿Y la minería ilegal?

El ilegal también puede ser informal. El ilegal invade una concesión, pero hay casos en que se pone de acuerdo con el concesionario y firman un contrato. Lo de Madre de Dios es otro capítulo, en la que se daña la zona donde operan. Es diferente la minería informal, que está en Puno, que tiene un avanzado proceso de formalización; también en Ocoña, Secocha (Arequipa), Nasca (Ica), Pataz (La Libertad). Además, en Piura, en zonas como Las Lomas y Suyo. En los últimos doce meses se ha acentuado mucho en el norte.

¿Cómo se maneja la contaminación de la minería informal?

Hay esfuerzos de empresas consultoras que indican como sacar oro ecológico que, generalmente, se separa por gravimetría, pero cuando es muy fino, casi microscópico, se utilizan reactivos como el cianuro y mercurio. Si se formalizan se exigirán en aplicar tecnología para evitar la contaminación, como usar geomembranas, que evitan que haya filtración al suelo.

Rómulo Mucho

Exviceministro de Minas. Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Especialista en Proyectos de Inversión en Minería del Instituto Internacional de Recursos Minerales de Japón.