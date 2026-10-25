El empresario minero y ex presidente de la Confiep, Roque Benavides, le puso una nota aprobatoria a lo que va del gobierno de Keiko Fujimori. Considera que está cumpliendo ordenadamente con lo que plantearon y sabiendo afrontar los álgidos problemas de la inseguridad ciudadana y El Niño.

En entrevista con Correo, señaló también que corresponde a la presidenta evaluar si hará cambios o no en su Gabinete en determinado momento. Comentó que el Ejecutivo debe impulsar el diálogo para tener una mejor relación con el Congreso, a propósito de la demora en aprobarle más facultades legislativas.

En sentido, espera que Alfonso López-Chau y Jorge Nieto puedan recapacitar y liderar en sus bancadas algo del respaldo que requiere la nueva gestión gubernamental.

¿Cómo observa al gobierno de Keiko Fujimori en estos casi tres meses de gestión?

Tengo una posición distinta de la de muchos de los críticos del gobierno. Creo que este es un gobierno ordenado , es un gobierno que ha convocado a algunas figuras para encabezar los distintos ministerios. Creo que se ha podido tener, en algunos casos, mejores figuras, pero esencialmente a mí me parece un gobierno que está cumpliendo ordenadamente con lo que plantearon. Así que cuando me pongo a pensar en la otra alternativa, la del señor (Roberto) Sánchez, creo que Keiko es lo mejor que nos ha podido pasar.

Si comparamos entre un alumno aplicado y uno relajado, ¿este Gobierno calificaría para la primera opción?

Creo que lo pones correctamente. Los países no necesitan que el Estado o el Gobierno solucione todos los problemas. Simplemente se necesita dar el marco adecuado para que la sociedad en su conjunto, el sector privado en su conjunto, puedan trabajar ordenadamente. Creo que eso es lo que está pasando. Ahora, los temas prioritarios, que son la seguridad ciudadana y El Niño que se viene, lo están enfrentando adecuadamente, conjuntamente con la Policía y el Ejército en el caso de la inseguridad ciudadana; y en el caso del Fenómeno de El Niño, me parece que lo están trabajando adecuadamente también.

¿Qué le parece el Gabinete Ministerial, podría haber mejores figuras?

No quisiera dar nombres específicos, pero es evidente que hay ministerios que tienen una larga tradición de haber tenido gente cercana al sector, pero hoy día no tiene esas figuras. Por otro lado, tampoco es que esté escrito en piedra que quienes han estado cercanos a un sector tienen que ser los llamados a ser ministros. Me parece que, en todo caso, la presidenta de la República tendrá que evaluar a su Gabinete, no sé si a fin de año, y hacer los cambios que se necesiten para ser mucho más eficientes.

¿Cómo siente que está manejando la economía Elmer Cuba?

Es un hombre conocedor, ordenado, es un hombre que está dando confianza para que la economía se pueda desarrollar . Si es que pudiera hacerle alguna crítica, quién sabe, necesitaría comunicar más. En general, el gobierno de la presidenta Fujimori debería comunicar más. Ahí es donde está fallando parte del tema (de la gestión) y por eso me parece que ha caído un tanto en el respaldo que recibe en las encuestas.

Elmer Cuba siempre fue un economista muy cauto, pero hoy impulsa un crédito suplementario; y los superciclos de precios de los metales no son eternos...

Creo que es necesario pedir créditos suplementarios. El Perú es uno de los países menos endeudados del mundo, ciertamente de las Américas, y nos jactamos de eso. Hay momentos en los que el Perú está en capacidad de recurrir a más endeudamiento para enfrentar lo que podría ser una crisis o también para avanzar más rápidamente con las obras que se requieran. Sin embargo, es evidente que el gasto corriente del Estado, el gasto en planillas, aumentó de forma sustancial en los últimos años. Tenemos que hacer una reingeniería del gasto corriente, aplicar conceptos para reducirlo y orientarlo más al gasto de inversión que el Estado necesita hacer.

Pero, es necesario ahorrar más, aprovechando los precios altos de los metales para estar más preparados para enfrentar emergencias, como el meganiño que se viene...

Es evidente que tenemos que reenfocar la economía a la inversión en vez del gasto corriente, y ese gasto corriente que nos está sacando recursos es lo que explica que haya menos fondos para invertir. Entonces, yo sí creo que podría recurrirse a algo más de endeudamiento.

El orden que intenta instaurar el gobierno tropieza, no obstante, con algunas acciones del Congreso, que está demostrando que tiene en la oposición elementos muy negativos...

El arranque de una relación entre el Ejecutivo y el Congreso no podía ser de otra manera. Tengo la esperanza de que gente sensata dentro del Gobierno comience a dialogar mucho más. No veo en el señor Alfonso López-Chau, en Obras, ese radicalismo que podría haber en Juntos por el Perú. Creo que conforme vaya pasando el tiempo y los congresistas se vayan conociendo, las cosas pueden ir fluyendo. Pero tiene que haber mucho más diálogo. En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros (Luis Galarreta) tiene que jugar un rol fundamental.

¿Qué le parece el papel de Jorge Nieto, cómo ve su forma de actuar?

Creo que Jorge Nieto es un hombre sensato, que juega su partido y que respaldará las cosas buenas de este Gobierno y seguramente será crítico con las cosas en las que no está de acuerdo. Ahora, él lo que tiene son congresistas. Y los congresistas, si bien son del partido del señor Nieto, también a veces tienen sus propias opiniones. Tengo la esperanza de que Jorge Nieto demuestre ser una figura sensata como me ha tocado a mí conocerlo.

Cambiando de tema, la minería es uno de los motores de la economía nacional, ¿la propuesta de Ley MAPE del Gobierno puede bajar la velocidad de las inversiones en el sector?

Seamos realistas, eliminar la minería informal de un plumazo es muy difícil. La nueva Ley MAPE propuesta por el Ministerio de Energía y Minas, del ministro Guillermo Shinno, de su viceministra Mayra Figueroa, es un paso positivo para cortar de una vez el Reinfo y entrar en una nueva faceta que exija a todos ir cumpliendo con la formalización minera. Voy un poquito más lejos: creo que parte de la minería informal no es solamente de la minería, sino de la informalidad de toda la economía peruana. En ese sentido, tiene que haber una política de Estado de formalización de toda la economía, no solamente de la minería , pero en el caso que estamos hablando, también específicamente de la minería.

La inversión en hidrocarburos no levanta, las reservas de gas se están agotando, ¿se necesitan incentivos para mover los capitales en este sector?

Quedé muy impresionado en una conferencia en el Cusco, la semana pasada, donde el actual gobernador del Cusco (Werner Salcedo) hablaba de la importancia de desarrollar los recursos gasíferos de la zona de Candamo al reconocer que Candamo tiene tres veces más reservas de lo que tiene hoy Camisea. Es evidente, la gente está hablando que en los próximos 15 años seguramente las reservas o la producción del gas de Camisea va a comenzar a decaer. Necesitamos explorar por gas. Es importantísimo transmitir el mensaje que la explotación por gas no tiene tanto impacto. El gobernador fue muy enfático cuando dijo, por ejemplo, que en La Pampa (Madre de Dios), hay unas 20 mil hectáreas impactadas (ambientalmente), mientras que en Camisea no llegan ni a 400 hectáreas. Hay que reconocer que el impacto de la exploración gasífera no es mayor y que, además, hay empresas de primer orden que hacen la exploración y la explotación con todo el cuidado del medioambiente. Hay que explorar más para encontrar gas.

Como es el caso de la Cuenca Trujillo...

Sí, el trabajo que ha hecho Anadarko y Occidental Petroleum en la costa de la Libertad y Lambayeque es muy importante. Espero que esos recursos se vuelvan reservas y que puedan ser explotadas también. No hay derecho que no tengamos suficiente petróleo para alimentar la planta de Talara, que ha costado 7 000 millones de dólares a todos los peruanos.

Especialistas dicen también que se debe mejorar el monto de las regalías para atraer más inversión...

Hay que ser competitivos a nivel internacional, finalmente nosotros competimos por las inversiones. Hay países que ofrecen mejores condiciones para la exploración y para la explotación de hidrocarburos, hay que ponerse en línea con esa competencia. Lo mismo se aplica, por supuesto, para la industria minera. La competitividad es un tema muy importante.

Ahora que hay bicameralidad, el Senado aprobó más facultades legislativas, pero son insuficientes, ¿qué se debería mejorar para ser un país más proactivo?

No conozco los detalles, pero me parece que la aprobación del Congreso de algunas facultades para la seguridad ciudadana y El Niño van en el camino correcto. El Ejecutivo tiene cierto margen de maniobra y no necesariamente todas son facultades extraordinarias. Felicito que se haya llegado a un consenso en el Congreso y que por lo menos se hayan aprobado algunas de las facultades extraordinarias.

El Congreso puso en el camino muchas trabas al Gobierno, ¿fue un exceso?

Ahí pareciera, por lo que veo en los diarios, que Obras se ha alineado para respaldar las cosas buenas. Estoy seguro que el señor Jorge Nieto y el señor López-Chau también podrán liderar a sus respectivas bancadas para que haya cierto grado de respaldo al gobierno de la señora Fujimori.