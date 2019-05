SNMPE: La inversión en exploración minera cayó 30% entre enero y marzo

Síguenos en Facebook

Entre enero y marzo de este año, la inversión en exploración minera cayó 30%, como consecuencia de la sobrerregulación existente en el Perú, señaló el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ( SNMPE), Pablo de la Flor.

En los primeros tres meses del año se invirtieron $ 67.7 millones, que representa 30.9% menos que el efectuado en similar período del 2018.

Precisó que con la vigencia de la Ley de Consulta Previa, se obliga que las empresas especializadas en exploración, cumplan con esta norma, no obstante que es una fase de la industria minera en la que casi no se compromete el medio ambiente.

De la Flor, quien participó en el workshop internacional Minería, Acuicultura y fruticultura: Claves para la productividad, que organiza la Universidad del Pacífico, recordó que en el 2018, la inversión en exploración minera cayó 18%.

Dijo que Perú es el único país de la región en que se exige consulta previa para la fase de exploración, que toma entre dos y tres años hacerla.

Por su parte, el ex viceministro de Minas, Ricardo Labó, señaló que otro problema que afecta a la industria minera es el excesivo número de permisos que necesita para sacar adelante los proyectos.

"Solo el 10% de los permisos está en manos del Ministerio de Energía y Minas, el resto es responsabilidad de los otros 18 ministerios, principalmente de Agricultura y del Ambiente", precisó.