La competencia por ser la mejor plataforma de streaming sigue en marcha. Y ello se demuestra con las últimas producciones que Amazon, Netflix y Disney han estrenado en las últimas semanas, y con ello la multimillonaria inversión que realizan por cada capítulo.

En este punto el especialista Felix García, profesor de la facultad de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la UPC, nos comenta que, si bien la batalla es muy dura, también es bastante ingeniosa para lograr más suscriptores.

“En este momento hay una competencia por tener el mejor contenido, las series más impactantes, a los actores más reconocidos, puesto que ello permite tener más suscriptores. Compiten Netflix, Amazon, HBO, Disney, entre otras. Estas plataformas invierten para tener el mayor contenido exclusivo”, indicó el docente.

¿Cuáles son las plataformas más utilizadas?

Según el ranking de la GECA (consultora especializada en la industria del entretenimiento internacional), Netflix tiene el primer lugar del mercado, seguido por Prime Video, quien viene creciendo constantemente.

En tercer lugar, está Disney+, quien ha llegado este año con proyectos como Obi-Wan Kenobi e historias como Loki o la recién estrenada She-Hulk quienes conectan con el gran universo de películas de Marvel. Seguido está HBO+.

La clave del crecimiento de las plataformas streaming está en la inversión que realizan en sus propias producciones, logrando de esta manera realizar un único gasto, ahorrando gran cantidad de dinero y obviando el hecho de pagar por los derechos de las películas y logrando mantenerlas por el tiempo que deseen en su cartelera.

¿Cuáles son las plataformas de streaming que más invierten?

El primer peldaño se lo lleva Amazon Prime Video, con una inversión de US$ 58 millones por capítulo en la serie precuela de El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder.

Le sigue Netflix con Stranger Things (US$ 30 millones) y The Crown (US$ 15 millones). HBO no se queda atrás con House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, la cual asciende a US$ 20 millones por capítulo.

Inversiones con poca recepción

La otra cara de las grandes producciones alabadas por la crítica son las que no han tenido muy buena recepción en los suscriptores. En el caso de Disney+, Lightyear no fue muy bien recibida y, si bien es cierto, en la taquilla no le fue del todo mal, la empresa esperaba que en su plataforma le vaya mejor.

Por el lado de Netflix, tenemos a Marco Polo, una serie que significó US$ 200 millones en pérdidas y que sepultó su cancelación de pesar de haber renovado una segura temporada.

“Es interesante conocer cómo las plataformas vienen invirtiendo para posicionarse entre los usuarios, que, cada vez, reciben un mejor contenido. Esta lucha de las plataformas por captar más suscripciones permite que año tras año se proponga series y películas cada vez más interesantes, no solo en su narrativa, sino también en su estética”, expresó Félix García.

¿Netflix en Perú?

Netlix trabaja con ciertos estándares de producción y grabación que les permita asegurar una óptima calidad audiovisual. Asimismo, la cadena más importante busca historias que puedan conectar con su público como lo sucedido con Paolo Guerrero y su miniserie Contigo Capitán.

“Sin embargo, en el caso de Netflix, solo recibe proyectos por intermedio de productoras asociadas en nuestro país. Ellos dejan en claro que no reciben proyectos enviados directamente”, finalizó el especialista.

