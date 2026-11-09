El Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) informó que 162 mil 900 empleos se perdieron en el agro, pesca y minería por El Niño. Es una una caída de 3.9% al segundo trimestre.

Por ello, Juan Carlos Vargas, investigador de PLADES, dijo que los representantes de los trabajadores presentaron ante el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) un plan de acción urgente para contener el desempleo y frenar la pobreza laboral.

Entre esos pedidos es evitar que los empleadores apelen a la Suspensión Perfecta como un despido encubierto y que Sunafil tenga una intervención adecuada.

Vargas explicó que los trabajadores tienen claro de que las empresas serán impactadas por El Niño por lo que importa que se mantengan para asegurar el trabajo.

De allí que precisó a Correo que el subsidio a las empresas afectadas debe ser para proteger las planillas en caso los trabajadores se vean obligados a paralizar labores para proteger su integridad física.

“Esperamos que esta situación sea de corto plazo, que no tenga la dimensión que se registró durante la pandemia del COVID”, comentó.

Reunión

Vargas refirió que las organizaciones sindicales, los gremios empresariales y las autoridades, en las reuniones de la Comisión Ad Hoc del Fenómeno de El Niño, en el Ministerio de Trabajo, se ha enfatizado y acordado la creación de un sistema de monitoreo laboral sobre el fenómeno del niño.

Han pedido que cualquier inyección de liquidez, alivio tributario o salvataje financiero que el Estado otorgue a las empresas esté legalmente condicionado a la estabilidad del 100% de la planilla.

Es porque en las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual se anticipan que la variación del empleo en la pesca y acuicultura caerá este año entre un 2.4% y un 3.7%.