El proyecto de ley anunciado por el presidente Martín Vizcarra para la formalización de propiedades en el país, planteará requisitos a quienes busquen acceder a un título de propiedad otorgado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) a fin de no fomentar las invasiones en terrenos del Estado, señaló el director ejecutivo de la entidad, César Figueredo.

En su mensaje a la Nación, el mandatario anunció este martes que presentarán ante el Congreso de la República una propuesta para brindar facultades especiales a Cofopri y ampliar el plazo de formalización de predios con el objetivo de entregar un millón de títulos de propiedad en todo el país.

Figueredo explicó que uno de los grandes problemas que afronta Cofopri al momento de entregar títulos es que pueden formalizar propiedades del Estado ocupadas informalmente hasta el 24 de noviembre de 2010 a través del Programa de Adjudicación de Lotes (PAL). Por esto, la propuesta del Gobierno planteará extender el citado plazo hasta el 12 de julio del 2014 y exigirá requisitos a los beneficiarios.

“El asunto era cómo llegar a un medio según el cual, si bien es cierto podamos adjudicar terrenos, no fomentemos las invasiones [...] Para esto se están estableciendo varias condiciones para el Estado entregue un título de propiedad gratuito a través de Cofopri. Primero, que el predio a entregar sea el primero y único, es decir que las personas no tengan otro predio del Estado ocupado. Segundo, se va a vender el predio a S/ 1 el m². Y tercero, los beneficiarios no podrán vender el predio por un período de 5 años, porque si lo hacen se les cobrará el precio del valor arancelario”, sostuvo el funcionario en entrevista con “RPP”.

De otro lado, Figueredo comentó que el Gobierno suscribió un convenio con el Banco Mundial para realizar el Plan Nacional de Catastro Urbano, que demandará una inversión de S/ 300 millones. Dijo que se planea catastrar 2 millones de predios urbanos en los próximos cinco años.

“El gran problema del país es que no tenemos un catastro. Mientras no haya uno que determine cuales zonas son para vivienda o cuales son industriales, pueden seguir existiendo las invasiones. Por eso, a la par que estamos haciendo formalización, también estamos haciendo catastro”, concluyó.