El comienzo del verano también es sinónimo de vacaciones escolares y fiestas navideñas, por lo que el ambiente de celebración invade las oficinas. Algunas empresas optan por capitalizarlo a favor del clima laboral, pero ¿impacta esto en la productividad? Christian Venturo, gerente nacional de Selección y RPO de Adecco comenta que “los colaboradores se sienten más motivados, lo cual mejora la productividad”.

¿Qué políticas son las más utilizadas? Venturo señala que dependerá de la dinámica de la empresa e incluso de los roles de cada colaborador, pero entre las más utilizadas están:

Horario de verano: los colaboradores tienen la tarde del viernes libre (o el sábado, según su dinámica). Esto los invita a ser más efectivos en el desempeño de sus funciones para cumplirlas en menos tiempo. Home office: la empresa determina un número de horas en los cuales se puede trabaja desde casa, utilizando la tecnología como herramienta para mantenerse conectado. Esto hace posible que los colaboradores pasen más tiempo con sus familias. Flex Time: dada las actividades propias que trae el verano algunas empresas flexibilizar horarios de ingreso o salida, permitiendo a los colaboradores sentir libertad en el manejo de sus horarios. Código de vestimenta: por la temporada, suelen flexibilizarlo para asegurar que las personas estén más cómodas en sus sitios de trabajo, a pesar de las altas temperaturas.

Si bien estas prácticas vienen ganando terreno, algunas empresas, por la naturaleza del negocio, no están en posibilidad de implementarlas, “también se da el caso que algunas áreas sí las adoptan y otras no, dependiendo de las funciones”, señala Venturo. Sin embargo, siempre es posible ofrecer actividades de integración que permitan ofrecer momentos distintos al grupo de trabajo y hacerlos sentir valorados. “Los brindis, cenas, almuerzos y las parrilladas son muy comunes en esta época, no solo por resultados exitosos, también por celebrar y agradecer a los colaboradores”, comentó Venturo.