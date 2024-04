Una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores es el reparto de utilidades, las cuales son pagadas por las empresas del sector privado, incluso a aquellos trabajadores que dejaron de trabajar pero que estuvieron presentes algún tiempo del año anterior.

“Estamos en un estado de confusión, no sólo estamos afectados por el riesgo político local, sino también vemos que la situación en el mundo no nos deja tranquilos. Las amenazas de guerra aparecen por doquier y se presentan muchas ofertas de diversos asesores financieros que buscan que invirtamos nuestros ingresos extras en determinada propuesta”, indicó Ricardo Gallo, gerente general de INANDES, Grupo Financiero.

A continuación el directivo compartió algunas recomendaciones para que faciliten tomar una decisión o asumir un punto de vista diferente al momento de decidir.

1. La diversificación es importante

Este quizás es el consejo más repetido que puede decirte todo asesor o gurú financiero. Y es cierto, aunque es complejo. El establecer específicamente los activos más convenientes para su caso requiere de una planificación financiera. Sin embargo hay algunos fundamentos (yo le llamo dimensiones) que debes considerar:

Tener algo en Moneda Nacional y otro tanto en Moneda Extranjera: No puedes confiar ciegamente en el sol ni tampoco hacerlo en el dólar. Por lo que debes destinar una parte de tu riqueza a tener activos que se valoricen en ambas monedas. Tener algo a Corto Plazo (CP) y otro tanto a Largo Plazo (LP): Las inversiones a CP se liquidan más rápidamente pero son menos rentables, las de LP traen más rentabilidad, pero el riesgo es mayor. Invertir en algo que demora en venderse/liquidarse podría traer zozobra a tu familia si surgen emergencias. Tener todo en activos líquidos podría no generarte los ingresos que necesitas. Tener algo local y algo en el extranjero: Las inversiones en soles son locales, en dólares puedes tener activos en el Perú y en el extranjero. Si algo ocurre con la economía peruana, el resto de tu capital estará protegido por estar vinculado a otra moneda (o crypto moneda)

2. No dejes que la codicia te guíe

La codicia o mejor dicho las ganas de lograr alta rentabilidad no debe guiar tus decisiones. Todo el mundo desea lograr lo máximo por su dinero y eso no esta bien. El problema es cuando permites que la rentabilidad ofrecida sea tu único elemento para tomar una decisión de inversión y no consideras los otros aspectos de esta como el riesgo, la liquidez o recuperación del capital, la distribución de tu riqueza, etc.

El confiar ciegamente en el optimismo perpetuo y que los resultados ofrecidos siempre serán entregados puede llevarte a una mala decisión. Esto es sintomático en inversiones que vienen creciendo desde hace mucho tiempo y te invitan a que te subas a la ola. Ten mucho cuidado en especial si los fundamentos del crecimiento son débiles o basados en proyecciones irreales.

3. Invierta en opciones que pueda comprender

Busca invertir en algo que tengas conocimiento y que sepas entenderlo. Si no lo entiendes, no dudes en preguntar. Si la explicación te deja inquietudes, busca otra opinión o descarta la inversión. Es mejor rechazar algo bueno que tomar algo que a futuro podría generar problemas. Aún en el caso que la inversión no sea exitosa, el conocimiento te permitirá establecer si debes esperar la recuperación o retirarte y pensar en otras alternativas. Cuando inviertes en algo que no comprendes y los resultados son negativos, tratarás de salirte a toda costa y tu decisión estará basada en el miedo y la desesperación de perderlo todo.

4. Investigue y acumule conocimiento que le de tranquilidad

Si vas a invertir de manera responsable esos ingresos extras, deberá de hacer el trabajo de investigar y acumular ese conocimiento que le dé tranquilidad. No confíe en que el asesor le dirá todo. Tenga en consideración que su amigo o familiar que ha invertido en el mismo producto seguramente tienen otros objetivos. Invertir en algo sin el conocimiento suficiente, le podría llevar a tener una mala experiencia.

5. No tome medidas desesperadas

Muchas veces nos venden la idea que determinada alternativa de inversión es como encontrar la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué no compré bitcoins cuando estaban a USD 16 mil u oro cuando estaba a USD 1,600 la onza? No se aflija. Siempre en el mercado habrá alguna oportunidad, aun cuando se encuentre a la baja. Si no está seguro y quiere darse el tiempo para investigar y tomar una decisión, guarde temporalmente ese ingreso extra en una cuenta de alta liquidez y de bajo riesgo. Cuando encuentre esa oportunidad de inversión que comprende, que le da tranquilidad y que se adecua a su perfil de inversionista, entonces podrá invertir tranquilo. No se culpe de no haber comprado bitcoins u oro en su momento, siempre el mercado le dará una revancha.

