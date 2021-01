En línea con las últimas medidas dadas por el Gobierno que prolongan y restringen el uso de las playas (hasta el 31 de este mes) a fin de mitigar la segunda ola del COVID-19, muchas familias han optado por ver otras alternativas para poder disfrutar, de igual forma, la temporada de verano.

Precisamente, Urbania señala que una de la opciones más elegidas son las casas de campo, especialmente, las ubicadas en zonas cálidas de Lima como lo Cieneguilla, Santa Rosa de Quives, Pachacamac, entre otras.

“Este tipo de viviendas poseen amplios metrajes, muchas veces cuentan con piscinas y zona de parrillas, y un ambiente agradable para pasarla con la familia”, dice.

En el portal inmobiliario se pueden encontrar alquileres desde los S/ 2.500 por un fin de semana hasta los S/ 5.000, dependiendo de las características del inmueble y el tiempo de la estadía.

A su turno, Carlos Vouraki, director comercial de Properati en Perú, indica que si se trata de estadías más largas, el ticket promedio de alquiler por un inmueble de 100 m2 al mes fluctúa los US$ 2.432 en Lurín; US$ 1.775 en Pachacamac; US$ 1.306 en Chaclacayo; y US$ 1.200 en Cieneguilla.

Sostiene que ya desde los últimos meses del 2020, principalmente octubre y noviembre, se evidencia un incremento en las búsquedas de alquiler del 10%, aproximadamente. Asimismo, asegura que Chaclacayo es la zona que más creció en cuanto a la demanda de alquiler a fines de año; mientras que la mayor oferta se concentra en Lurín, Chaclacayo, Cieneguilla y Pachacamac.

CONDOMINIOS Y DEPARTAMENTOS

Pero no solo las casas de campo están en la lista de los limeños para aprovechar las vacaciones escolares y el sol, también hay una búsqueda interesante de casas en condominios.

Así, Urbania detalla que existen alternativas de casas para familias en estos complejos que poseen espacios de recreación exclusiva, teniendo amplios jardines, piscina y un considerable espaciamiento entre cada casa.

“Este tipo de inmuebles también son alquilados de manera temporal, permitiendo a las familias pasar un fin de semana de relajo y con mayor seguridad”, asegura el portal inmobiliario.

Revela que en muchos casos solo se necesita la vista del mar o del campo para saber que están en días de descanso. Por ello, el alquiler de departamentos con estas características también son otras alternativas que se están tomando.

Muchas familias optan por el alquiler de un departamento temporal que les permita disfrutar del clima y pasar un buen momento familiar, dice la firma.

“En Urbania se pueden filtrar las características del departamento que se quiere, tales como zona de parrilla, cantidad de habitaciones, piscina, entre otros, y encontrar departamentos ubicados al sur de Lima desde S/ 690 un fin de semana, por ejemplo”, acota.