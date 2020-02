Pese a que en el 2019 no le fue bien a la industria textil, los empresarios peruanos siguen trabajando para abrirse paso en el exterior. Víctor Graus Olivitos, gerente general del Consorcio Textil Vianny, lo tiene muy claro, tras participar en la reciente edición de la feria Colombiatex de las Américas 2020 (Medellín, Colombia), donde presentó a la comunidad mundial una tela para confeccionar polos, camisas, etc., usando índigo ecológico (colorante para los blue jeans).

¿Cómo se inició en la industria textil?

Empecé mi negocio el 7 de noviembre de 1994, con un pequeño taller y me fue muy bien al mes siguiente. Así empecé mi aventura con la ropa. En 1995 pasé de confeccionar polos de niños a ropa de damas; ese año me fue súper bien y mantuve el negocio hasta 1997, cuando empezó a llegar mucho tela importada, como las licras, lo que me hizo ir a la confección de blue jeans.

¿Y cómo fue el salto al exterior?

Empecé como persona natural, con RUC acogido al régimen general. En 1998 abrí más tiendas. Fabricaba más jeans y necesitaba más capital, por lo que me asocié con mis hermanos y constituimos Graus Industria Textil. Nos fue muy bien en las ventas locales, hasta que en 2003 se nos presentó la oportunidad de exportar a EE.UU. Era un poco engorroso porque se confundía la venta local con la venta internacional; nos generó problemas en el pago de impuestos. En el 2004 constituimos el Consorcio Textil Vianny (que significa Victor, Antonio y Nylian) para exportar.

¿Qué debe considerar un emprendedor?

Ser muy ordenado, perseverante y estar en constante innovación. Ordenado para no confundir y gastar el capital de trabajo; perseverante, porque todos los negocios no siempre salen bien y hay que seguir, e innovador pues las compañías que innovan subsistirán en el tiempo, quienes no lo hagan, se quedan.

¿Cuál es la situación de la industria en Perú?

Está súper golpeada. Son pocas las compañías que reciben apoyo de los bancos, la mayoría tiene problema por la competencia desleal. Un kilo de hilo peruano se vende en 3.80 dólares, mientras el importado de la India, cuesta 3.20 dólares en la región.

¿Cómo impacta el producto chino?

Me siento desprotegido totalmente. El 50% de los productos que se venden en Perú, viene de China. Los hilos son mucho más baratos porque tienen subsidios y, probablemente, hasta pagan menos impuestos.

¿El Gobierno debería apoyarlos?

Nos gustaría que nos apoye para que haya un comercio justo. La importación es buena porque hay competencia y nos ayuda a mejorar, pero el problema está cuando la competencia es desleal. No puedes comparar un negocio del oriente, donde la mano obra es barata y se paga bajos impuestos, con un empresario peruano que paga todos los impuestos y está en un mercado donde reina la informalidad. Le pediría al Ejecutivo ser un poco más estricto en la parte tributaria, así como exige al formal, también vaya detrás de los informales. Es muy difícil ser empresario en Perú, muy difícil, pero ahí estamos, siguiendo para adelante.

¿Qué perspectivas tienes sobre la industria textil en los próximos cinco años?

Todo lo que se haga en temas ecológicos sostenibles tiene futuro. En el Perú, algunas compañías lo están haciendo. Nosotros ya hemos empezado y de acá a unos cuatro años pensamos abastecer nuestra planta con energía solar. Si voy a ser ecológico, quiero serlo en todo, no solo en los producto químicos, sino también en la energía, de tal manera que me conozcan en todas partes del mundo como una planta netamente sostenible en todos los procesos.

Perfil

Víctor Graus Olivitos, gerente general del Consorcio Vianny

Nació en Cajamarca. Tiene 44 años. De adolescente quiso ser abogado pero la falta de recursos económicos lo llevó a abrir un taller textil; años después formó una empresa junto a sus hermanos.