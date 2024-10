El tai chi, arte marcial originado en China y expandido por el mundo entero, se viene practicando entre adultos mayores de Unión Leticia y Condorcocha, localidades ubicadas a casi de 4000 m.s.n.m, en las alturas de la provincia de Tarma, en el departamento de Junín.

Son 77 adultos mayores que vienen participando actualmente en este programa, promovido desde hace seis años por la Asociación UNACEM con el propósito de incorporar en ellos prácticas que contribuyan con su bienestar físico y mental.

Está comprobado que el tai chi es un ejercicio físico-mental y de meditación, en el que se usan series de movimientos corporales lentos y una respiración controlada. Su práctica mejora el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza muscular y la salud general.

Eso lo sabe muy bien Tolentino Montes, un carpintero y cantante de corazón de 79 años, quien señala que el tai chi le devolvió la vitalidad y la alegría a su vida; que llegó como un soplo de aire fresco, un respiro de alegría que lo llenó de energía y esperanza.

“Antes mi cuerpo andaba medio duro, pero desde que empecé a practicar el tai chi me siento mucho mejor; me rejuvenece, me levanta la moral, me vuelvo más rápido parece”, sostiene Tolentino, vecino de La Unión Leticia.

