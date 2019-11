1,200 casas y lotes se ofertarán en feria inmobiliaria que inicia este 28 noviembre

Cerca de 1,200 inmuebles, entre casas, departamentos y lotes, se ofertarán en la Feria Regional de Vivienda y Saneamiento 2019, que se desarrollará del 28 de noviembre al 1° de diciembre en el parque Libertad de Expresión, Umacollo.Victor Calisaya Llerena, gerente regional de Vivienda, precisó que los precios van desde S/82,200 hasta S/670,000 en diversas zonas, como Sabandía, Cerro Colorado, La Joya, Cayma, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Mejía, Miraflores entre otros.DEMANDA. Según el funcionario, el déficit de casas en Arequipa es de 87 mil, pero anunció que ahora la población busca más departamentos.Por su parte, Victoria Ruiz de Castilla, de la constructora Spazio, informó que participarán y ofertarán 51 lotes en Cerro Colorado. El precio del m2 va desde los $550 a $650. Estos predios constan de 120 m2 a 318 m2, y el pago es en 3 años.Pero sin duda las viviendas más baratas las ofertará el proyecto Los Jardines de Umapalca, de la promotora Grinsa SAC, en Sabandía, cuyo costo de las casas van desde S/82,200 a S/117,000 en un área de 50 a 81 m2. Se ofertarán 112 inmuebles.Las Terrazas Campo y Mar, ubicadas en Mejía, ofrecerán 194 lotes desde S/15,000 a S/25,000 de 100 a 180 m2.Un nuevo proyecto que se expondrá en la feria inmobiliaria es de Crece Inmobiliaria, ubicada en Paucarpata, denominado Condominio Guadalupe. "Este se ubica en la avenida Kennedy, donde ofertamos 40 departamentos en un condominio privado. El área de cada departamento es de 70 m2 y tendrán un área común de 1,200 m2 con áreas de esparcimiento. El costo es de $59,500", dijo.DATO. 16 inmobiliarias ofertarán sus proyectos de vivienda, a las que se puede acceder a través del Fondo Mi Vivienda.

******* PROYECTOS**********************

Proyectos Distrito Costos Viviendas



Las Cumbres del M. (C. Colorado) S/225,000 a más 116



Lomas de la Alameda (Miraflores) S/145,930 a más 165



Los Jardines de Umapalca (Sabandia) S/82,000 a más 112



Camposol (Mollebaya) S/9,600 a más 108(lotes)



Condominio Home (Cayma) S/242,000 a más 116



Las Terrazas Campo y Mar (Mejía) S/15,000a más 194(lotes)



La Arboleda (C. Colorado) S/193,000a más 120



Residencial Las Vegas (Mollendo) desde $10,000 25 (lotes)



Las Condes (Cercado) S/165,308 a más 19



Condominio Guadalupe (Paucarpata) $59,500 120



Central Parkw (C. Colorado) $550 a $650/m2 51(lotes)



Villa Luz (Cayma) S/14,440 a S/33,000 800(lotes)



Residencial Villa Verde (Yanahuara) 130



Casuarinas (La Joya) S/68,000 a S/150,000 400(lotes)



Cissacw(C. Colorado) S/190,000 a más 480