22 policías heridos en 13 días de paro

Van 13 días desde que comenzó el paro en Islay contra Tía María, los cinco últimos han estado cargados de violencia por los pobladores que insisten en bloquear la carretera Panamericana Sur y los policías, que intentan evitarlo. El pleito ha dejado hasta ayer 22 agentes heridos y la detención de seis pobladores por atentar contra la vida de los custodios del orden. El último intervenido fue Christian Torres Quispe, de 26 años, ayer en la tarde. “Yo no hice nada, me están deteniendo sin justificación, si tengo guantes es porque vine a ayudarle a mi mamá”, dijo mientras era trasladado por agentes de la USE y del grupo Terna.

SITUACIÓN. El jefe de la Novena Macro Región Policial de Arequipa, general PNP Roy William Ugaz Suárez, en una conferencia de prensa expresó su preocupación por la actitud de los manifestantes. “La población se torna violenta contra la Policía que solo cumple con su trabajo que es salvaguardar la integridad de todos los peruanos que tienen el derecho del libre tránsito”, dijo.

Además, se ha detectado que usan como escudo humano a menores y adultos mayores para evitar ser intervenidos, luego de atacar a los efectivos con piedras e incluso dinamita, como sucedió el último jueves.

“Un gas no es letal y solo es usado para neutralizar, pero una piedra lanzada con una huaraca puede causar la muerte de una persona”, manifestó Ugaz.

Por su parte, el Fiscal Abdón Sanca Soto, de la Fiscalía Provincial Civil, ya inició las investigaciones por la presunta infracción a la ley penal.

AFECTADOS. Según el reporte policial, 525 vehículos de transporte público y privado, como carga pesa con alimentos perecibles quedaron varados, perjudicando a más de 6 mil personas. El general PNP exhortó a la población a manifestar de forma pacífica sin perjudicar a personas que no están a favor de su medida.

ISLAY. Respecto a la situación en la localidad de Islay, específicamente en Matarani y Mollendo, el bloqueo de vías persiste en el décimo segundo día de paralización en contra del proyecto minero Tía María. Hasta el medio día de ayer, el acceso a la zona de Alto Catarindo estuvo bloqueado, así como la rotonda de Villa Lourdes. Las piedras en medio de la pista imposibilitaban que los vehículos puedan transitar en el ingreso a Mollendo. Otro de los lugares bloqueados fue la rotonda de Villa Lourdes que conecta con las vía Costanera, Matarani, Mollendo y el valle de Tambo .En Matarani la paralización es casi total, porque la rotonda del lugar esta intransitable, por lo que las personas deben caminar desde el peaje hasta el mercado donde recién pueden tomar colectivos.

