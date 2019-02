3 de los 13 humedales reconocidos en Perú están en Arequipa

Síguenos en Facebook

El 2 de febrero se recordó el Día Mundial de los Humedales . En el Perú, 13 fueron reconocidos oficialmente por la Comisión Ramsar, tres están en Arequipa.

El gerente de la Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA), Anibal Díaz, asegura que hay más, pero que aún no han sido registrados por la institución especializada, debido a que no se ha practicado un estudio de campo y no se cuenta con la información técnica. Es necesario precisar datos como tamaños, profundidades y los ecosistemas que albergan.

Entre las zonas aceptadas por la Convención de Ramsar están el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Bofedales y lagunas de Salinas y Aguada Blanca, así como la laguna del Indio en Dique de los Españoles.

Anibal Díaz considera que con el cambio climático, estas zonas, que almacenan gran cantidad de agua, sufren cambios, al punto de que pueden secarse o aparecer unas nuevas.

Sin embargo, este cambio, afecta directamente a todo un ecosistema como la vida vegetal y animal, porque alberga una diversidad de especies.

Estas fuentes de agua son consideradas como estabilizadoras de microclimas, regulación de inundaciones y sequías.

Ramsar. Es una ciudad ubicada en la provincia de Mazandarán en Iran. El 2 de febrero realizan actividades para generar conciencia

Relación de humedales reconocidos en el Perú

Reserva Nacional de Paracas (Ica)

Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto)

Santuario Nacional Lagunas de Mejía (Arequipa)

Reserva Nacional de Junín (Junín y Pasco)

Lago Titicaca (sector peruano), Puno

Santuario Nacional Los manglares de Tumbes (Tumbes)

Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa (Lima)

Bofedales y Lagunas de Salinas (Arequipa)

Laguna del Indio - Dique de los Españoles (Arequipa)

Lagunas Las Arreviatadas (Cajamarca)

Complejo de humedales del Abanico del Rio Pastaza (Loreto)

El Humedal Lucre - Huacarpay (Cusco)

Los manglares de San Pedro de Vice (Piura)