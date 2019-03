30 asociaciones invaden fajas marginales de torrenteras

No respetan cauces de torrenteras. /Eduardo Barreda

Cerca de 30 asociaciones de vivienda en Arequipa han invadido las fajas marginales de los cauces de quebradas, informó Milagros Torrejón, especialista de conservación y planeamiento de recursos hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina- Ocoña.

Torrejón precisó que la ciudad es un desorden total en la parte alta de Paucarpata, Mariano Melgar, Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Yura y Cayma. “Las llamadas a hacer respetar estas áreas son las municipalidades y el Gobierno Regional”, señaló.

CAYMA. Reveló que en Cayma, en Fundo Cabrerias, detectaron que borraron una quebrada para hacer más lotes, por ello se comunicaron con la municipalidad del lugar, pero no hacen respetar la faja marginal.

“Los nuevos alcaldes piensan que nosotros debemos hacer los estudios de sus fajas marginales y debemos retirara quienes están en zonas de riesgo, y no es así, nosotros solo advertimos y normamos”, dijo.

El área de la faja marginal lo determina la Autoridad Local del Agua (ALA) Chili, previo modelamiento hidráulico, pero no realiza el estudio porque es obligación de la municipalidad. Precisó que la ALA Chili puede aplicar multas de 5 UIT (S/21 ,000) a 10 UIT (S/42,000) a las asociaciones, siempre y cuando identifiquen al presidente de la asociación, pero muchas veces no sucede. Torrejón señaló que hay quebradas que han sido modificadas, como la llamada Estanquillo, ubicada detrás del aeropuerto Alfredo Rodríguez, por donde antes discurrían 30 m3/segundo de agua, pero ahora son 180 m3/segundo, porque derivan agua de otras quebradas que fueron rellenadas. En el 2017, recordó que se presentó un estudio sobre 67 zonas vulnerables por activación de quebradas, pero las municipalidades no lo tomaron en cuenta, pues la gente sigue invadiendo y rellenando. Ante ello, pidió a la Fiscalía intervenir y denunciar.

CIFRA.5 metros es la faja marginal en el río Chili hasta el encuentro con el río Socabaya