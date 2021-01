Ante el rebrote de la COVID-19 que nos acerca cada vez más a la segunda ola de contagios, los hospitales ya tienen el 98% de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas, y aunque en el hospital Honorio Delgado Espinoza se prevé implementar ocho más, no es una garantía para que las personas afectadas con cuadros graves de la enfermedad se recuperen y se salven.

El director del nosocomio, Richard Hernández Mayori, refirió que el tiempo de permanencia de un paciente en UCI es entre 30 y 45 días y de acuerdo a las estadísticas de la pandemia 7 de cada 10 pacientes que fueron internados a la sala especializada para ser intubados y recibir ventilación mecánica, fallecieron.

Camas UCI al tope en el Honorio Delgado Espinoza

“Las UCI no son ninguna garantía para los enfermos. Con la capacidad que tenemos en cuanto a equipos, infraestructura y personal no vamos a poder abastecer la demanda de este tipo de camas si es que la población no se cuida”, dijo el director del centro hospitalario.

Agregó que por las dimensiones del hospital, en cuanto a camas hospitalarias, el Honorio Delgado debería contar por lo menos con 60 camas especializadas donde los pacientes puedan ser atendidos adecuadamente, pero solo hay 20 y todas están ocupadas con enfermos de la COVID-19.

Terapia de pacientes COVID con Wayrachis

Ante la falta de disponibilidad de camas UCI y el incremento de pacientes que demandan oxígeno por su baja saturación, en el área de Medicina se ha implementado la unidad de terapia de alto flujo, son 10 camas que se han acondicionado con los dispositivos no invasivos denominados “Wayrachis”, que permiten a los enfermos poder respirar con el ingreso de una gran cantidad de oxígeno a sus pulmones afectados por el virus.

Según Richard Hernández, hay 10 pacientes que están a la esperar de lograron conseguir una cama en UCI debido a que no pueden respirar por si solos y son ellos a quienes se está tratando con los dispositivos de alto flujo, este tratamiento permite que ocurra todo lo contrario a lo que ocurre en las Unidades de Cuidados Intensivos, pues de cada 10 pacientes que los usan, 7 logran recuperarse. “Los demás fallecen y los que ingresan a UCI hay un riesgo alto de que mueran”, dijo.

285 balones de oxígeno tiene el hospital y una enfermo moderado usa dos cada 24 horas.

Camas para los pacientes afectados por otras patologías

El director del hospital Richard Hernández sostuvo que de las 350 camas hospitalarias que poseen, se ha reservado 50 para la atención de enfermos por otras patologías que estan en el quinto piso del nosocomio regional.

Hasta el momento se han internado 110 personas afectados por el nuevo coronavirus y cada día son mas personas las que ingresan con cuadros moderados a graves.